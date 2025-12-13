Un raton a devenit suspect principal într-o serie de „spargeri” după ce a fost găsit beat într-un magazin din Virginia

Autoritățile din comitatul Hanover, statul Virginia, investighează un caz neobișnuit care a atras atenția publicului și a devenit rapid viral. Un raton, surprins după ce ar fi pătruns prin efracție într-un magazin de băuturi alcoolice din localitatea Ashland, este acum suspectat că ar fi comis mai multe „spargeri” în zonă, potrivit declarațiilor oficiale citate de The Guardian.

Incidentul inițial a avut loc la câteva zile după Ziua Recunoștinței, când animalul a fost găsit leșinat în baia magazinului, după ce ar fi consumat alcool de la raft. După ce și-a revenit, ratonul a fost preluat de autoritățile locale pentru controlul animalelor.

Ofițerul Samantha Martin, reprezentant al serviciului de control al animalelor din Hanover, a declarat că există indicii potrivit cărora același raton ar fi intrat anterior și în alte clădiri din apropiere. Potrivit acesteia, animalul ar fi pătruns într-un dojo din zonă, iar ulterior ar fi ajuns chiar în incinta Departamentului pentru Vehicule Motorizate, unde ar fi căutat gustări.

„Se pare că aceasta este a treia spargere pe care a comis-o”, a declarat Samantha Martin, subliniind că ratonul a fost identificat drept principalul suspect, deși nu este exclus ca unele incidente să fi fost provocate de alte animale.

Animalul, poreclit de autorități și de public „panda gunoier”, a fost descoperit pentru prima dată în magazinul de băuturi alcoolice din Ashland, unde se afla inconștient în apropierea toaletei. După ce a fost transportat la adăpostul comitatului, ratonul a fost lăsat să se recupereze câteva ore, înainte de a fi eliberat în mediul natural.

Samantha Martin a povestit că animalul părea calm și într-o stare bună după ce și-a revenit. „L-am dus acolo și l-am lăsat să se relaxeze câteva ore. Bătea soarele pe el, așa că se simțea bine”, a spus ea, precizând că ratonul a fost eliberat la aproximativ un kilometru de complexul comercial unde avuseseră loc incidentele.

Cazul vine în contextul unor cercetări recente care arată că ratonii, animale cunoscute pentru obiceiul de a scotoci prin tomberoane, se adaptează tot mai mult la mediile urbane și la prezența oamenilor. Un studiu recent indică faptul că aceste mamifere evoluează comportamental, devenind mai îndrăznețe și mai inventive în căutarea hranei.

Ofițerul Martin spune că este foarte posibil ca „banditul mascat” să revină în zonă. „Nu e prima dată când a intrat într-una dintre clădiri. Cred că a ajuns și la DMV și le-a mâncat, la un moment dat, niște gustări”, a declarat ea pentru podcastul oficial al administrației comitatului, Hear in Hanover.

Incidentul a stârnit un val de simpatie în rândul publicului, iar autoritățile din comitat au decis să valorifice notorietatea neașteptată a ratonului. Administrația locală a început să vândă tricouri cu logo-ul „trashed panda”, reușind să strângă până vineri suma de 207.000 de dolari. Fondurile vor fi folosite pentru renovarea adăpostului pentru animale și extinderea capacității acestuia.

Oficialii spun că ratonul și-a „trăit viața la maximum” în timpul scurtei sale rețineri și că nu a manifestat un comportament agresiv sau periculos.

Samantha Martin consideră că popularitatea poveștii se explică prin faptul că este ușor de recunoscut și de empatizat cu situația. „Toată lumea a trecut prin asta. Oricine a băut puțin cam mult, a leșinat lângă toaletă și a sperat că cineva va veni să îl recupereze dimineața”, a spus ea.

În ciuda eliberării sale, autoritățile nu exclud posibilitatea ca ratonul să fie din nou surprins în clădiri din zonă. „Se va întoarce. Nu e prost”, a concluzionat ofițerul, sugerând că „panda gunoier” ar putea reveni curând în atenția publicului.