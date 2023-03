Un psihiatru îl critică pe Prințul Harry. Ducele de Sussex a susținut că drogurile au efecte benefice

Prințul Harry a vorbit în cartea sa despre beneficiile pe care consumul de droguri ilegale l-a avut asupra sa. Ducele de Sussex a fost contrazis de un psihiatru. Doctorul Max Pemberton a spus despre Harry că este o persoană iresponsabilă pentru că „a pătruns în dezbaterea asupra sănătății mintale cu o ignoranță nesăbuită”. Harry a dat de curând un interviu în timpul căruia a spus cum l-au ajutat pe el drogurile pentru a trece pentru „trauma sa”.

Prințul a subliniat că subtanța interzisă care „l-a ajutat cu adevărat” a fost cannabisul, iar cocaina și alcoolul l-au făcut doar să fie mai social. „Mi-au adus un sentiment de relaxare, eliberare, confort, o ușurință pe care am reușit să o păstrez pentru o perioadă de timp. Am început să o fac recreațional și apoi am început să realizez cât de bine a fost pentru mine. Aș spune că este una dintre părțile fundamentale ale vieții mele care m-a schimbat și m-a ajutat să fac față traumelor și durerilor din trecut”, a dezvăluit Ducele de Sussex.

Prințul Harry, acuzat că nu știe la ce s-a expus

Doctorul Pemberton a mai adăugat că prințul nu a înțeles care sunt consecințele consumului acestor substanțe asupra sănătății mintale a unor oameni. Psihiatrul a mai adăugat că efectele asupra unei persoane care provine dintr-un mediu privilegiat pot fi și mai grave. Pembertin a explicat că Prințul Harry este un exemplu a ceea ce mulți cercetători numesc „N-1”. Este vorba de o persoană care face observații asupra efectelor unui medicament pe baza propriilor sale experiențe.

Este important de precizat că mai mulți cercetători au descoperit că persoanele care consumă marijuana riscă să se confrunte cu schizofrenie sau psihoză. De asemenea, cei care și-au făcut un obicei din acest lucru vor avea schimbări de comportament. Pemberton a transmis că Harry „și-a pierdut orice drept pe care l-ar fi avut de a fi văzut ca un reprezentant credibil pentru organizațiile caritabile de sănătate mintală” pentru că a susținut că Ayahuasca are efecte pozitive asupra organismului, potrivit Dailymail.