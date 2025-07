Monden Un producător a dezvăluit când ar urma să-și recupereze investiția din trilogia Sirenele







Codin Maticiuc a vorbit, într-un interviu, despre recuperarea investiției din trilogia „Sirenele” și a precizat când estimează că se va întâmpla acest lucru. Proiectul, realizat împreună cu frații Andra și Răzvan Gogan, a durat patru ani și a fost bine primit de public. Valoarea totală a investiției a fost de aproximativ un milion de euro.

Succesul, confirmat pentru primele două filme

Întrebat ce așteptări are pentru „Sirenele – Legenda Coroanei”, ultima parte a trilogiei, Codin Maticiuc a răspuns că are îngredere, precizând că primele două filme au fost un succes și că rezultatele au depășit orice așteptare.

Primul film încă rulează în câteva cinematografe și a atras peste 108.000 de spectatori. Al doilea film, „Sirenele 2”, avea săptămâna trecută aproximativ 50.000 de intrări și este prezent în continuare în toate cinematografele.

„Deci am depășit toate așteptările cu 1, cu 2. Nu are ce să se întâmple la 3, din punctul ăsta de vedere, adică, fanii s-au cam stabilit. Cine a venit la 1 poate să zicem că poate a venit și nu știu, așteptările i-au fost înșelate și a fost mult mai jos decât așteptările. Dar cine a venit la 2? Nu am nicio emoție”, a spus acesta, pentru Cancan.ro.

Codin Maticiuc: „Acolo va fi breaking point-ul”

Întrebat cât crede că va dura recuperarea investiției într-un film cu buget mare, Codin Maticiuc a spus că se așteaptă să-și recupereze banii în momentul în care filmele vor ieși din cinematografe.

„Adică acolo va fi breaking point-ul și tot ce înseamnă streaming, tot ce înseamnă următoare posibile vânzări către streaming sau chiar televiziuni din astea naționale, acolo va fi profitul”, a mai adăugat acesta.

Planurile din viitor

Întrebat despre agenda pe care o are în perioada următoare, Codin Maticiuc a declarat că programul este foarte încărcat.

„Agenda mea arată îngrozitor, încă n-a aflat soția agenda. Adică n-a aflat că eu, practic, m-am mai băgat într-un proiect – de care n-aș vrea să vă zic că poate nu-mi iese – și facem repetiții pentru ăla și în weekend”, a mai spus acesta, potrivit Cancan.ro.