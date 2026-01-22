Rusia susține că ar fi reținut un agent din Republica Moldova. Chișinăul dezminte informațiile

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat reținerea unui bărbat pe care îl prezintă drept „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova”. Potrivit agenției TASS, acesta ar fi ajuns la Moscova în decembrie anul trecut pentru a îndeplini o „misiune” în interesul Serviciul de Informații și Securitate, care ar fi vizat securitatea Federației Ruse.

FSB susține că bărbatul a fost reținut „în momentul pregătirii” pentru îndeplinirea sarcinii primite. Conform instituției, în dispozitivele sale de comunicare ar fi fost identificate mesaje ce ar demonstra o legătură directă cu un presupus reprezentant al serviciilor speciale din Republica Moldova.

„În mijloacele de comunicare confiscate au fost descoperite corespondențe cu un angajat al serviciilor speciale din R. Moldova, care confirmă circumstanțele menționate”, a transmis FSB.

Autoritățile ruse au mai anunțat că pe numele persoanei reținute a fost deschis un dosar penal pentru „colaborare confidențială cu un stat străin”, infracțiune care, potrivit legislației Federației Ruse, se pedepsește cu până la opt ani de închisoare. FSB afirmă că bărbatul și-ar fi recunoscut vina și că a fost plasat în arest preventiv. Presa rusă a publicat imagini video despre care susține că surprind momentul reținerii.

De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că a luat act de informațiile apărute și că a inițiat verificări prin canalele diplomatice.

„Ministerul Afacerilor Externe a luat act de solicitare. În prezent, sunt întreprinse acțiuni de verificare, inclusiv prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova. Vom reveni cu informații suplimentare, în măsura în care acestea vor fi disponibile”, a comunicat MAE.

Totodată, Serviciul de Informații și Securitate a declarat pentru publicația locală NewsMakercă respinge acuzațiile formulate de autoritățile ruse, pe care le califică drept nefondate.

Anunțul vine în contextul unor episoade anterioare. La sfârșitul lunii iunie 2025, FSB a informat despre reținerea a doi bărbați pe care îi prezenta drept cetățeni moldoveni și „agenți” ai SIS, acuzați că ar fi fost trimiși pentru activități „împotriva securității Federației Ruse”. În acel caz, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Federația Rusă și a calificat acuzațiile drept „nefondate și speculative”.

De asemenea, în iulie 2025, serviciul rus a anunțat reținerea unui bărbat originar din Republica Moldova, acuzat de „spionaj” în favoarea serviciilor de informații militare ale Ucrainei. Atunci, autoritățile de la Chișinău au susținut că acțiunea ar fi avut ca scop generarea de tensiuni și crearea de „senzație” în spațiul public rus.