Un oficial din CNS al SUA, atacat energetic lângă Casa Albă. „Credeam că voi muri.” Într-un interviu acordat jurnaliştilor de la The New Yorker, oficialul a cărui identitate nu a fost dezvăluită a povestit cât de afectat a fost în urma atacului.

Practic, acesta se afla lângă Casa Albă când a simţit brusc că i se face rău. Până atunci, nimic nu-i indicase că are probleme grave de sănătate. Acesta este unul dintre cele două incidente de pe teritoriul SUA, în care se crede că a fost folosit fie un dispozitiv, fie o armă energetică. „A apărut foarte brusc. Mă simţeam bine şi apoi m-am gândit: «Oh, ceva nu este în regulă». După aceea am fost foarte, foarte îngrijorat și, de fapt, am ajuns să cred că voi muri”, a spus oficialul, care de abia a reuşit să comande un taxi care să-l ducă la spital.

Când a intrat în unitatea medicală, recepționera n-a avut nicio ezitare când l-a văzut cum arată şi l-a întrebat dacă este drogat. În cele din urmă, victima a efectuat un test RMN, care i-a liniştit pe medici şi care i-au permis să plece acasă. O săptămână mai târziu, a devenit clar că simptomele – care i-au încurcat pe medici – se potriveau cu acelea din cazurile de „sindrom Havana”.

„Uite, probabil că nu este nimic”, i-a spus un coleg după aceea, „dar ceea ce ai descris seamănă cam cu ceea ce mi s-a întâmplat” (n.r. – colegul a fost la rândul său victimă a unui atac energetic). Incidentul din noiembrie a generat ancheta federală. Cazurile de „sindrom Havana” au fost raportate pentru prima dată în urmă în rândul CIA și al personalului diplomatic din Cuba. În 2017, SUA şi-a retras oficialii din Cuba.

Se crede că simptomele includ dureri de cap, amorțeală şi zgomote, dar şi că pot cauza diverse boli. Potrivit The New Yorker, incidentele au fost raportate mai departe inclusiv în rândul oficialilor americani din Rusia, deși nu este clar cine sunt cei responsabili în acest caz, conform independent.co.uk.