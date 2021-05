Situația este tensionată, din nou, între SUA și China. Pe fondul debutului unui nou război în Taiwan, fostul analist militar Daniel Ellsberg, în vârstă de 90 de ani, a cerut administrației americane Biden să nu fie pripită.

Într-o ieșire publică de la începutul anului 2019, președintele chinez Xi Jinping a transmis că va face, practic, tot ce îi stă în putință pentru a reuni Taiwanul și China continentală. Fostul analist militar cere ambelor părți implicate să dea dovadă de rezervă și să învețe din istorie.

Daniel Ellsberg a făcut dezvăluiri despre anumite presiuni exercitate de o parte a forțelor militare americane asupra administrației de la Washington, pentru planificarea unui atac cu arme nucleare asupra Chinei, în perioada august 1958, când lumea întreagă s-a aflat la doar un pas de distrugere.

În anul 1971, când Daniel Ellsberg era analist militar, a făcut publică duplicitatea guvernului american în ceea ce privește gestionarea conflictului din Vietnam. Și de această dată, pe fondul izbucnirii unui nou război, fostul analist a dat publicității un document care arată presiuni din partea unor militari americani pentru folosirea armelor nucleare spre descurajarea invaziei chineze în Taiwan.

„În atenția lui Joe Biden: învață din istoria secretă și nu repeta această nebunie”, a scris Ellsberg pe Twitter.

Note to @TheJusticeDept and @DeptofDefense: why is this timely information still classified?

Note to @JoeBiden: learn from this secret history, and don't repeat this insanity. https://t.co/SXS6TGEfgV

— Daniel Ellsberg (@DanielEllsberg) May 23, 2021