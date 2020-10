Într-un interviu pentru click.ro, legendarul prezentator tv şi profesor de dans a dezvăluit care ar fi motivele pentru care crede că a fost îndepărtat din Pro TV.

Amintim că Mihai Petre era unul dintre juraţii emisiunii Românii au talent, alături de Andra Măruţă, Andi Moisescu şi Florin Călinescu.

Chiar dacă nu a confirmat această bârfă din media, se pare că stilul mai dur de jurizare şi unele ciocniri cu Florin Călinescu l-au costat postul pe celebrul dansator.

Decizia greilor din Pro TV este şi mai surprinzătoare având în vedere că Mihai Petre a fost eliminat de la masa juriului după 9 ani la pupitrul show-ului Românii au talent.

Decizie bizară luată la Pro TV

Anunţul întreruperii colaborării a fost destul de ciudat pentru Mihai Petre şi pentru fanii săi. Fostul jurat era în plină promovare a celui de-al 11-lea sezon.

Nişte semnale existau, aşa cum a confirmat chiar cel înlocuit, care aflase că producătorii emisiunii doreau să aducă „o doamnă sau o domnişoară.”

În cele din urmă a fost anunţată Alexandra Dinu, fosta soţie a actualului antrenor al naţionalei Under 21 a României, Adrian Mutu.

Hotărârea luată în birourile din Pake Protopopescu a fost de neînţeles pentru cei din afara emisiunii, mai ales că Mihai Petre fusese invitat de Cătălin Măruţă pentru a promova noul sezon.

S-a dorit echilibru în juriu

„click.ro: Toată lumea a fost surprinsă când, săptămână trecută, s-a anunțat că nu mai faci parte din juriul emisiunii Romanii au talent (PRO TV). Te așteptai la o astfel de decizie?

Mihai Petre: Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri (9 octombrie) s-a comunicat. O așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite.

Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare.

Dar n-a fost sigur… Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu”, a declarat cunoscutul dansator.

Va fi mai bună Alexandra Dinu?

În ceea ce o priveşte pe înlocuitoarea lui, Mihai Petre a preferat să păstreze eleganţa care l-a consacrat şi a evitat să pună etichete.

În opinia fostului jurat de la Românii au talent, doar publicul va decide dacă aducerea Alexandrei Dinu în locul său a fost o decizie benefică pentru audienţele Pro TV.

„click.ro: Crezi că ratingul emisiunii va influențat prin plecarea ta și venirea Alexandrei Dinu?

Mihai Petre: Nu știu, însă în continuare Românii au talent va rămâne cea mai bună emisiune de divertisment. E un format fantastic, o echipă foarte bună acolo.

click.ro: Însă fară tine nu va mai fi la fel

Mihai Petre: Nu sunt în măsură să spun eu asta. Publicul decide, am și eu fanii mei. Rămâne să vedem ce va fi, sunt și eu curios să văd.

Voi urmări cu drag emisiunea asta, pentru că este un format pe sufletul meu. Și formatul în sine, și echipa, și stația, îmi sunt dragi. Am rămas prieten cu toți din echipă”, se mai arată în interviu.

Legătura cu Pro TV, ruptă total

Pentru cei curioşi să afle dacă profesorul de dans va continua cu televiziunea din Pake Protopopescu în alte proiecte, trebuie spus că şefii din Pro TV au decis întreruperea oricărei colaborări.

„click.ro: Dar ai rămas și în trust, la Pro TV?

Mihai Petre: Eu în momentul acesta sunt liber de contract și analizez opțiunile pe care le am pentru a continua drumul în tv, pentru că vreau să fac în continuare televiziune, cred că am de spus câte ceva”, a spus acesta.

Posibile explicaţii, răspunsuri clare

Mihai Petre a respins ideea că ar fi fost cel mai dur dintre juraţii de la Românii au talent şi a subliniat că indiferent de proiect, judecă actul artistic foarte atent.

„click.ro: Crezi că erai cel mai dur jurat și ai greșit cu ceva? S-a gândit cineva că ești prea dur cu concurenții?

Mihai Petre: Nu știu ce au gândit alții, dar pot să spun ce cred eu și ce simt eu. Simt, și asta mi-am propus întotdeauna, să fiu cât se poate de onest.

Să exprim liber ceea ce gândesc și să dau un feedback cât se poate de corect în contextul în care mă aflam, într-o competiție de talente și al unui show televizat.

Întotdeauna, cu respect pentru concurent, și întotdeauna având de-a face numai și numai cu actul artistic prezentat și nicidecum cu persoana pe care am avut o în față.

Asta a fost filozofia mea, consider că nu am greșit cu nimic, nu am ce să-mi reproșez, sunt 100% împăcat, pentru că întotdeauna am încercat să dau un feedbak cât se poate de adevărat și să ajut concurentul să reflecteze.

În rest, speculații sunt. Îți pot spune ce simt eu și ce mi-am dorit în calitatea asta de jurat.”

Pleacă la concurenţă?

Odată ce a încheiat conturile cu Pro TV, pentru Mihai Petre au început să apară primele posibilităţi de a continua cariera în televiziune.

În acest moment, vedeta tv a divulgat că poartă mai multe discuţii despre proiecte care ar putea fi diferite faţă de cele în care a fost implicat.

„click.ro: Probabil că a fost o decizie luată de pe o zi pe alta, având în vedere că recent ai fost la emisiunea lui Cătălin Măruță, alături de Pavel Bartoș, pentru a promova preselecțiile sezonului 11.

Mihai Petre: Atunci nu știam că s-a luat o decizie.

click.ro: De la această decizie, între timp, ai mai primit și alte oferte de emisiuni?

Mihai Petre: Am avut mai multe discuții. Deocamdată nu pot să vorbesc despre asta, sunt discuții și planuri.

click.ro: Ai publicul tău care te vrea pe TV.

Mihai Petre: Da, și îmi doresc să revin și sunt convins că voi reveni la un moment dat, însă e o perioadă în care pur și simplu analizez oportunități pe care le pot duce cu succes și care să mi se potrivească, pentru că nu e atât de simplu.

click.ro: Te vezi într-un nou show tv? Unul de dans?

Mihai Petre: Cred că după câtă experiență am, sunt destul de versatil să fac mai multe roluri. Dansul e pasiunea mea, dar deocamdată nu există un astfel de show la noi”, arată click.ro.