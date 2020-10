În prim-plan apare cel Augustin Viziru, (fratele fostului cântăreţ de la Gaz pe foc, Lucian Viziru), cunoscut pentru rolurile sale din filmele şi serialele româneşti.

La 40 de ani, acesta a acceptat cu multă bucurie să revină la Ferma, emisiune la care a mai participat şi în urmă cu 5 ani, când a fost foarte aproape să o câştige.

Din nefericire pentru el şi pentru toţi cei care l-au susţinut, Augustin Viziru a părăsit show-ul de la Pro Tv chiar în finală, din cauza unei accidentări foarte grave.

Lipsa familiei, un mare obstacol

Înainte de a reveni la Ferma, acesta a povestit într-un interviu pentru click.ro cum a primit oferta producătorilor de la Pro Tv.

Printre altele, acesta a subliniat că este foarte greu să fie departe de familia lui, mai ales că nu demult a devenit tătic.

„click.ro: Spuneai că fetiţa ta este cel mai frumos cadou. Cum va fi când vei pleca de lângă ea, pentru a intra la Ferma?

Augustin Viziru: Dacă până la vârsta asta am crezut că le ştiu pe toate, de când s-a născut fetiţa noastră am realizat că nu ştiu nimic. Iar plecarea spre Ferma a fost, de departe, cea mai grea zi.

click.ro: Ce sau cine îţi va lipsi cel mai mult?

Augustin Viziru: Fetiţa şi iubita mea”, se arată în interviul în care s-a anunţat revenirea lui Augustin Viziru la Ferma.

N-a depăşit teama de o nouă accidentare

În continuarea interviului, actorul a rememorat momentul în care viaţa lui a fost pusă în pericol.

„click.ro: Ne poţi descrie tipul de persoană cu care nu te-ai putea înţelege la reality-show-ul de la Pro Tv?

Augustin Viziru: Eu am avut o calitate: întotdeauna m-am înţeles bine cu cine am vrut eu, am capacitatea să mă fac plăcut de oricine. Dacă nu, nu-mi doresc să mă înţeleg.

click.ro: Care este cea mai mare teamă?

Augustin Viziru: Teama mea este să nu mă accidentez din nou. Dar la cum mă cunosc şi ştiu că nu am limite, nu văd ce teamă aş putea avea.”

Va reuşi să-şi ia revanşa la Ferma?

„click.ro: Ce te-a motivat să accepţi provocarea de a reveni în Fermă?

Augustin Viziru: Faptul că în primul sezon am avut trofeul în mână, la un deget distanţă şi chiar în momentul în care să pun mâna pe el, ştim cu toţii ce s-a întâmplat.

Mi-a rămas acolo undeva şi mă bucur că mi s-a oferit oportunitatea să pun mâna pe trofeu.

click.ro: Consideri că va fi un avantaj faptul că ai apucat să afli care sunt concurenţii înainte de a intra în competiţie?

Augustin Viziru: Ferma este un şoc social, iar indiferent cât de bine i-ai cunoaşte din presă sau articole, pentru că pe majoritatea nu-i ştiu personal, până nu interacţionez cu ei, nu apuc să îmi formez vreo părere.

Totul se va forma la faţa locului”, arată sursa citată. La 30 mai 2015, o clipă de neatenţie l-a trimis pe Viziru la spital.

Aproape să câştige 50.000 euro

Când era la un pas de marele premiu de 50.000 euro, în cadrul primului duel din finală, Augustin Viziru şi-a secţionat tendoanele de la mâna stângă.

S-a întâmplat în timpul probei în care tăia buşteni: „Durerea s-a simţit doar când m-am tăiat, apoi, de la adrenalină, nu am mai simţit nimic.

Am vrut să continui, dar doctorii mi-au spus să merg urgent la spital că pot muri. Am pierdut cam un litru de sânge, că m-am lovit în artera principală şi m-am speriat.

Mi-au trebuit câteva luni bune până să îmi fac curaj să mă uit la emisiune, să văd cum m-am tăiat. Era un sentiment ciudat, îmi crea un disconfort.

Nu simt două degete şi se spune că în câţiva ani, nu se ştie exact câţi, îmi pot reveni”, a mai spus el pentru click.ro.

Cică la Ferma se ştie câştigătorul

Altfel, înaintea revenirii lui Augustin Viziru la Ferma, în presa tabloidă a apărut numele vedetei care ar fi câştigat deja această ediţie a reality show-ului de la Pro Tv. Puteţi afla mai multe detalii aici.