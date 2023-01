Un nou record al producției de mașini în România. Câte unități au ieșit pe poarta uzinei Dacia de la Mioveni

Producţia de autoturisme din România a fost, în 2022, de 509.465 de unităţi, în creştere cu 21% faţă de anul precedent şi a atins un record naţional, arată datele Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

În decembrie 2022, au fost produse în România un număr de 35.930 autoturisme. Dintre acestea 22.593 unități au fost produse în uzina Dacia de la Mioveni și 13.337 unități au fost produse de uzina Ford România Otosan din Craiova.

Producția a fost în creștere cu 21 % față de 2021

Conform statisticii ACAROM, pe întreg anul 2022, producţia de autoturisme, în România, a atins volumul de 509.465 de unităţi (314.228 marca Dacia şi 195.237 sub brandul Ford), un record absolut al producţiei de vehicule pe plan naţional. De la an la an, creşterea producţiei de autoturisme a fost de 21%, când au fost consemnate 420.755 de exemplare.

Pe de altă parte, datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de ACAROM, relevă faptul că numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România s-a situat, în 2022, la 129.328 de unităţi, în creştere cu 6,7% faţă de anul precedent.

Pe primul loc este Dacia. Urmează: Toyota, Hyundai, Skoda, Ford, Renault

Pe primul loc la numărul de unităţi se află Dacia. Iar marca cea mai vândută este Sandero Stepway 2022. Sandero a fost lider în Marea Britanie, Italia, Franţa dar și în Columbia. De asemenea, Renault a fost la mare căutare în opt țări, Clio fiind cel mai popular model. Ford, Suzuki și Isuzu au cumpărate doar în 4 țări, iar Nissan în trei țări. Tesla și Volvo au intrat în clasament cu câte două țări.

În acest context, clasamentul pe mărci are pe prima poziţie Dacia, cu 39.910 de unităţi, urmată de Toyota – cu 10.200 de unităţi, Hyundai (9.551), Skoda (8.669), Ford (8.645), Renault (8.443), Volkswagen (8.203), Mercedes (3.572) şi Peugeot (3.532). În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, anul trecut s-a înregistrat o diminuare de 20%, pe un volum de 316.332 de unităţi.

Producția totală de maşini realizată în ultimii ani

2022: 509.465 unități

2021: 420.755 unități

2020: 438.107 unități

2019: 490.412 unități

2018: 476.769 unități

2017: 359.250 unități

2016: 359.306 unități, potrivit celor relatate de Agerpres.