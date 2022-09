Un nou motiv de scandal în coaliție. Gestul controversat al ministrului Tanczos Barna la un meci de hochei

Sâmbătă seara, la meciul de hochei din finala Cupei României, dintre Sport Club și Steaua și Sport Club Miercurea Ciuc, Tanczos Barna, ministrul în Guvernul României, a îngenuncheat la intonarea Imnului Secuilor. A fost un gest controversat care a stârnit reacții la nivel politic. a stârnit reacții la nivel politică.

Nu este primul gest controversat al ministrului Tanczos Barna. La Campionatul mondial de hochei din Slovacia, din primăvară, la meciul dintre Ungaria și România, același ministru a provocat un alt scandal la nivel politic, după ce a fost fotografiat în tribuna galeriei maghiare.

După gestul de sâmbătă seara, unul dintre parlamentarii AUR, deputatul Dan Tănasă a postat pe pagina sa de Facebook, o fotografie care surprinde momentul cu pricina. În fruntea jucătorilor din Miercurea Ciuc, ministrul Tanczos Barna îngenunchează la momentul intonării imnului Ținutului Secuiesc. Politicianul AUR a remarcat că același ministru deși reprezintă România, nu participă la evenimentele dedicate Zilei Naționale, la Ziua Imnului sau la Ziua Drapelului.

„Aseară la Miercurea Ciuc s-a jucat finala Cupei României la hochei între echipa locală și Steaua București. Cel care stă în genunchi alături de echipa locală e ministrul Tánczos Barna, membru în Guvernul României. La finalul meciului, echipa locală a îngenuncheat când s-a cântat imnul așa-zisului ținut secuiesc. La fel a făcut și ministrul UDMR din Guvernul României. Același ministru care nu participă niciodată la Ziua Națională, Ziua imnului sau Ziua Drapelului”, a comentat deputatul Dan Tănasă.

Oficialul Federației de Hochei a evitat controversele

Spre deosebire de ministrul UDMR, secretarul general al Federației Române de Hochei, Alexandru Nistor, a refuzat să asiste la momentul intonării imnului secuiesc.

„După ce am înmânat trofeul echipei câstigătoare am preferat să părăsesc gheața. Știam ce va urma, motiv pentru care nu am dorit să asist la acest spectacol folcloric-coregrafic al ciucanilor”, a precizat oficialul român.

Sport Club Miercurea Ciuc a cucerit Cupa României la hochei pe gheaţă, ediţia 2021-2022, după ce a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 5-0 (1-0, 3-0, 1-0). Sport Club, care a reuşit astfel eventul, s-a impus prin golurile marcate de Istvan Sofron (03:59), David Stach (21:22), Balazs Szabolcs Peter (24:59), Tamas Laday (37:39) şi Tihamer Becze (42:20).

Încă un moment controversat al ministrului UDMR

La ultimul meci al naționalei de la Campionatul Mondial de hochei pe gheață din mai 2022 (grupa B), cel împotriva Ungariei, jucătorii naționalei României (cei de la Miercurea Ciuc și Gheorgheni) au cântat imnul Ținutului Secuiesc împreună cu adversarii și suporterii maghiari din tribune. La momentul respectiv, trei jucători români au refuzat să participe.

Gestul i-a revoltat pe suporteri, care au apreciat atitudinea sportivilor convocați să reprezinte culorile României, drept inadmisibilă. Chiar dacă membrii lotului României sunt originari din Miercurea Ciuc și Gheorghieni nimeni nu se aștepta ca ei să cânte imnul Ținutului Secuiesc înaintea partidei cu Ungaria.

În meciul cu pricina, ministrul Mediului Tanczos Barna (45 de ani) s-a aflat în galeria maghiară și a încurajat echipa națională de hochei a Ungariei.