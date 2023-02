Un nou cutremur în Turcia. Ce magnitudine a avut şi la ce adâncime s-a produs seismul

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, cutremurul a avut loc la ora 20:22:21 (ora locală a României). Este vorba despre un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1. Acesta s-a produs în largul coastei orașului Izmir la adâncimea de 5 kilometri.

Turcia zguduită din nou

„În ziua de 27 Februarie 2023, la ora 20:22:21 (ora locală a României), s-a produs în NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adâncimea de 5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Izmir, 46km NV de Karabaglar, 61km V de Manisa, 131km NV de Aydin, 151km SV de Balikesir, 223km NV de Merkezefendi, 228km NV de Denizli, 233km V de Usak, 265km SV de Bursa, 272km E de Athens”, se arată în avertizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România.

Seismul cu o magnitudine de 5,6 grade s-a produs în zonele deja afectate

Un nou cutremur a avut loc în estul Turciei, într-o zonă deja afectată de seismele anterioare. Mai exact, luni, 27 februarie, a avut loc un cutremur cu magnitudinea 5,6.

Autoritățile spun că cel puțin o persoană a murit și 69 au fost rănite, în urma seismului care a dus la prăbușirea unei fabrici în Kahramanmaras. Mai multe clădiri avariate de fostele cutremure s-au prăbușit.

Cutremurul a avut intensitatea de 5,6 pe Richter și s-a produs la adâncimea de 10 kilometri, într-o zonă deja afectată de seismele din ultimele săptămâni. Cutremurul a avut loc la ora 12:04 (ora locală) – ora 11:04 (ora României) -, iar epicentrul a fost cartierul Yeșilyurt din Malatya.

Mai multe clădiri avariate de fostele cutremure s-au prăbușit

Orhan Tatar, directorul general AFAD (Managementului Dezastrelor și Urgențelor), avertizează cetățenii să nu pătrundă în clădirile avariate, și să nu stea în preajma clădirilor care prezintă risc de prăbușire.

Din 6 februarie si până acum au fost 10.282 de cutremure, din care 45 au avut magnitudine de la cinci până la șase grade pe Richer.

Regiunea încearcă să-și revină în urma cutremurelor de la începutul lunii februarie care au ucis peste 50.000 de persoane în Turcia.