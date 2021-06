Un nou incident în materie de bullying a avut loc la o unitate școlară din Constanța, unde un elev a fost umilit de colegii săi de clasă în timpul unei pauze dintre ore.

Evenimentul a avut loc la Școala 23 din Constanța. În timpul pauzei școlare, între mai mulți elevi din clasa a V-a a avut loc o încăierare, după ce un copil care stătea în banca lui a fost hărțuit de ceilalți. Deranjat fiind de atitudinea colegilor, care îl imitau, elevul a încercat să îl lovească pe unul dintre atacatorii săi.

Autoritățile se declară împotriva violenței

Sorin Mihai, inspectorul şcolar general, a declarat, în acest sens, că anchetele vor continua, însă a declarat răspicat că este împotriva violențelor din școli. “Eu am fost la şcoala 23, am vorbit cu directorul, cu directorul adjunct şi cu dirigentele clasei a V-a C, unde învaţă băiatul implicat în conflict. Am luat legătura cu consilierul şcolar din instituţie, le-am solicitat să spună care e situaţia şi ce anume s-a întâmplat, de ce nu a fost un cadru didactic care să îi supravegheze.

Eu am fost informat de situaţie luni şi aştept raportul pentru a vedea ce măsuri putem lua. Din ce am văzut pe filmuleţe, erau elevii nesupravegheaţi într-o sală de clasă, dar aştept raportul complet.

Eu nu accept nici o formă de violenţă în şcoli, dar vreau să văd de ce filmau atâţia copii acolo şi ce se întâmpla. În această speţă eu zic că discutăm despre un caz de bullying, se vede foarte clar pe imagini, dar vreau să aflu care a fost situaţia exactă, să putem gestiona situaţia cum trebuie din punct de vedere emoţional. Pe noi ne interesează situaţia emoţională a copilului dar şi să nu se mai repete astfel de manifestări”, a spus reprezentantul Inspectoratului Școlar General, potrivit replicaonline.ro.

Școala nu tolerează umilința elevilor

„Noi, vizavi de aceste fapte avem toleranţă zero pentru că nu putem accepta acest fel de comportamente. Avem o comisie creată la nivelul instituţiei de învăţământ, în care sunt implicaţi chiar şi părinţii elevilor de la clasă, consilierul şcolar, diriginta”, a spus directoarea instituției, subliniind că organele de Poliție au fost anunțate de incidentul din școală.

„Băiatul agresat nu este foarte afectat, am discutat şi cu mama, însă nu mă pot pronunţa. S-au aplicat o serie de teste de evaluare psihologică a căror interpretare urmează să îmi fie adusă şi mie la cunoştinţă.

Copiii aceştia nu au încheiat clasa a IV-a împreună, nu au interacţionat între ei, nu au avut posibilitatea să se cunoască şi poate că şi din cauza aceasta a existat acest conflict. Din câte am înţeles din ancheta făcută, băiatul era un pic supărat din cauză că nu va lua o notă foarte bună la un test de la ora anterioară, şi din cauza aceasta a izbucnit acel conflict. Însă nimic nu scuză manifestările de violenţă şi sperăm să nu ne mai întâmple”, a afirmat directorul școlii, Beatris Geanina Roșca, potrivit sursei citate.

Scene cutremurătoare la un liceu din București

Cazul aduce aminte de evenimentul de la şcoala George Bacovia din Bucureşti, unde un elev s-a aruncat pe geam, în urma umilințelor și bătăilor pe care era nevoit să le îndure de la colegi. Scena a fost înregistrată de ceilalți copii, din clasă, care nu au făcut nimic să oprească săritura. Dimpotrivă, aceștia l-au îndemnat să sară, în timp ce filmau cu telefoanele mobile.

Potrivit unor elevi ai școlii, băiatul era sătul să fie ciuca bătăilor celorlalți și chiar ar fi spus că-și dorește să moară, doar să scape de acest calvar.

Într-una din pauze, băiatul de clasa a VI-a și-a luat avânt și a sărit pe geamul clasei, situate la primul etaj la o înălțime de aproximativ 5 metri. Aceasta în vreme ce alți copii îl filmau și îl îndemnau să sară.

Abia după ce a sărit și a rămas întins la pământ, ceilalți elevi și-au dat seama că este posibil să fi provocat o tragedie. Ei au chemat profesorii în ajutor, iar aceștia au sunat la numărul de urgență 112, semnalând incidentul.