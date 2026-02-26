Un nou capitol din istoria Pământului, scos la lumină. Urmele unui impact cosmic vechi de peste șase milioane de ani, descoperite în Brazilia

Oamenii de știință au confirmat existența unui impact extraterestru produs în Brazilia în urmă cu aproximativ 6,3 milioane de ani, după identificarea unui vast câmp de tectite întins pe peste 900 de kilometri, potrivit SciTechDaily. Descoperirea aduce noi date despre istoria geologică a regiunii și despre coliziunile cosmice care au modelat planeta.

Cercetătorii brazilieni au analizat sute de fragmente sticloase formate în urma impactului, cunoscute drept tectite, răspândite în mai multe state ale țării.

Noile specimene, denumite „geraisite”, au fost descoperite inițial în statul Minas Gerais, iar ulterior specialiștii au cartografiat distribuția acestora pe o distanță de peste 900 de kilometri, confirmând primul câmp de tectite identificat în Brazilia.

Până la această descoperire, cercetătorii cunoșteau doar cinci mari câmpuri de tectite la nivel mondial, localizate în Australasia, Europa Centrală, Coasta de Fildeș, America de Nord și Belize. Câmpul brazilian se alătură acum acestui grup restrâns.

Peste 600 de specimene au fost colectate până în prezent, cu greutăți variind de la mai puțin de un gram până la peste 85 de grame. Fragmentele prezintă forme aerodinamice create în timpul deplasării la viteze foarte mari prin atmosferă, inclusiv forme sferice, de picătură, discoidale sau răsucite.

Testele de laborator au arătat că geraisitele conțin peste 70% siliciu și au un nivel extrem de scăzut de apă, trăsătură care le diferențiază de sticla vulcanică. Cercetătorii au identificat și urme minuscule de crom și nichel, elemente ce susțin ipoteza unei origini cosmice.

De asemenea, au fost descoperite cantități rare de lechatelierit, o formă sticloasă de dioxid de siliciu formată la temperaturi extrem de ridicate, ceea ce indică un proces de încălzire intensă în timpul impactului.

Datarea izotopică cu argon a stabilit că evenimentul s-a produs în urmă cu aproximativ 6,3 milioane de ani, la sfârșitul Miocenului, prima epocă geologică a perioadei Neogene.

Deși existența impactului a fost confirmată, craterul asociat nu a fost încă identificat. Situația nu este neobișnuită, deoarece mai multe câmpuri de tectite cunoscute la nivel global nu au un crater descoperit.

Semnăturile geochimice sugerează că materialul topit provine din scoarța continentală antică a cratogenului São Francisco, una dintre cele mai vechi structuri geologice din America de Sud. Cercetătorii consideră că viitoare studii geofizice ar putea scoate la iveală structuri circulare îngropate sau erodate.

Specialiștii apreciază că impactul a fost semnificativ, deși mai mic decât cel asociat câmpului din Australasia. Dispersia largă a materialului indică o coliziune puternică, iar echipa de cercetare lucrează la modele care să estimeze energia, viteza și unghiul de intrare al obiectului cosmic.

Descoperirea extinde lista încă limitată a impacturilor majore identificate în America de Sud și contribuie la o mai bună înțelegere a fenomenelor cosmice care au influențat evoluția Pământului. Cercetătorii subliniază totodată importanța separării dovezilor științifice de speculațiile legate de impacturile cosmice, menționând că astfel de coliziuni sunt rare în prezent comparativ cu perioada timpurie a Sistemului Solar.