Un nou atac armat în SUA. Doi polițiști au fost împușcați în Philadelphia, de Ziua Independenței, la câteva ore după tragedia din Chicago

Focuri de armă s-au auzit în apropierea Muzeului de Artă din Philadelphia, pe Benjamin Franklin Parkway. În ultima zi a unui festival care trebuia să se încheie cu focuri de artificii, mai mulți oameni au trăit clipe de groază.

„Există un incident de securitate pe Benjamin Franklin Parkway”, au anunțat autoritățile, referindu-se la focurile de armă.

Poliția le-a cerut celor prezenți să se adăpostească. Doi dintre oamenii legii au fost împușcați și transportați la spital. Din fericire, victimele au suferit răni ușoare. Jim Kenney, primarul orașului, a anunțat că aceștia au fost deja externați și se află în afara oricărui pericol.

Șase oameni au murit și peste 30 au fost răniți la Chicago

Robert E. Crimo III, un bărbat în vârstă de 22 de ani, este suspectul principal al crimei din Chicago. Acesta a fost depistat de poliție în trafic, la volanul unui vehicul Honda. Arestarea a avut loc lângă Lake Forest, statul Illinois.

Robert „Bobby” E. Crimo III taken in Alive. Don’t tell me we don’t have a problem with race in this country. #JaylandWalker killed no one and got shot 60 times. pic.twitter.com/Kbw5Wy3bEG — Far From Scripted Podcast (@FarScripted) July 5, 2022

Tânărul prins după o scurtă urmăriri ar fi tras în mulțime de pe acoperișul unei clădiri. Din primele informații, acesta ar fi ajuns pe acoperiș folosind o scară utilitară ce dădea într-o alee. Poliția nu a dezvăluit motivele pentru care suspectul ar fi tras în mulțime, însă a precizat că pe acoperiș a fost găsită o pușcă.