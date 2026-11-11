O nouă instalație militară subterană destinată depozitării și utilizării rachetelor balistice și de croazieră a fost dezvăluită marți, 10 noiembrie 2026, de Iran, potrivit Tasmin News Agency.

Complexul aparține Forței Aerospațiale a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), iar imaginile publicate de presa iraniană îi arată pe comandanții militari inspectând tunelurile și sistemele de lansare.

Prezentarea a avut loc în cadrul Săptămânii Forței Aerospațiale a Gardienilor Revoluției. La eveniment au participat generalul-maior Ali Abdollahi, șeful Statului Major al forțelor armate iraniene, și generalul de brigadă Majid Mousavi, comandantul Forței Aerospațiale a IRGC. Autoritățile de la Teheran nu au dezvăluit amplasamentul bazei și nici dimensiunea exactă a infrastructurii.

Potrivit agenției iraniene Tasnim, instalația cuprinde mai multe tipuri de rachete balistice și de croazieră, alături de vehicule și sisteme de lansare. Imaginile difuzate prezintă tuneluri subterane în care sunt amplasate echipamentele militare, iar comandanții iranieni apar inspectând infrastructura.

Teheranul susține că astfel de complexe sunt construite pentru a proteja arsenalul militar împotriva atacurilor aeriene și pentru a menține capacitatea de reacție a forțelor armate în cazul unui conflict.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații verificabile despre numărul rachetelor depozitate, adâncimea tunelurilor sau capacitatea operațională a bazei. Nici amploarea instalației prezentate nu a putut fi confirmată independent.

Anunțul privind noua bază vine după declarațiile făcute pe 7 noiembrie de generalul de brigadă Hossein Mohebbi, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției.

Acesta a afirmat că Iranul a transferat rapid o parte dintre liniile de producție pentru rachete și drone din instalațiile de la suprafață în complexe subterane. Potrivit oficialului, obiectivul este menținerea producției de armament chiar și în cazul unor bombardamente de amploare.

Mohebbi a susținut că infrastructura industrială, experiența tehnologică și dimensiunea teritoriului iranian permit dispersarea capacităților de producție și reduc riscul ca atacurile aeriene să întrerupă fabricarea armamentului.

Declarațiile reprezintă poziția oficială a armatei iraniene. Nu există, deocamdată, o confirmare independentă privind amploarea transferului sau capacitatea efectivă de producție a acestor instalații.

Prezentarea bazei a fost însoțită de mesaje adresate adversarilor Iranului. Generalul Ali Abdollahi a avertizat că un nou atac împotriva țării ar putea determina un răspuns care să depășească limitele geografice ale Orientului Mijlociu.

Potrivit publicației Iran International, oficialul iranian a declarat: „Dacă inamicul face o nouă mișcare împotriva noastră, răspunsul nostru se va extinde dincolo de regiune”.

the IRGC released footage of an underground facility they call a new “missile city,” showing rows of ballistic and cruise missiles plus launchers. Iran is ready for WW3, you see @grok ? https://t.co/4Q2rJRRsDt — Martin Mutinda (@_martinmutinda) November 11, 2026

Declarația indică intenția Teheranului de a transmite un mesaj de descurajare militară într-o perioadă de tensiuni cu Washingtonul și Israelul.

Așa-numitele „orașe ale rachetelor” nu reprezintă o premieră pentru Iran. Țara dezvoltă de mai mulți ani o rețea de instalații subterane destinate depozitării, pregătirii și lansării rachetelor.

Aceste baze fac parte din strategia militară iraniană de protejare a arsenalului în eventualitatea unor atacuri aeriene. Tunelurile și spațiile construite în subteran urmăresc să îngreuneze identificarea și distrugerea echipamentelor militare.

Potrivit Iran International, în urma conflictului din anul precedent, Israelul a vizat mai multe instalații iraniene de lansare și depozitare a rachetelor. Imagini din satelit analizate de Reuters în februarie au indicat lucrări de reparare a unor baze avariate, precum și intervenții asupra unor infrastructuri militare și nucleare sensibile.

IranWire a relatat, de asemenea, că dezvoltarea capacităților de producție subterană a început cu mai mulți ani în urmă, astfel că strategia anunțată acum reprezintă o extindere a unei direcții militare existente.

Deși imaginile publicate oferă indicii despre infrastructura complexului, mai multe informații rămân necunoscute. Autoritățile iraniene nu au precizat unde se află baza, când a fost construită și câte rachete poate găzdui.

Nu există nici date independente care să confirme dacă toate capacitățile prezentate sunt operaționale sau dacă instalația include efectiv linii de producție, pe lângă spațiile de depozitare și lansare.