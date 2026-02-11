Un miliardar chinez ar fi devenit tatăl a peste 100 de copii născuți în SUA. Bărbatul vrea să-și creeze propria dinastie

Un miliardar chinez din industria jocurilor video ar fi devenit tatăl a peste 100 de copii născuți în Statele Unite prin intermediul mamelor-surogat și speră ca, în viitor, aceștia să se căsătorească cu copiii lui Elon Musk, potrivit New York Post.

Xu Bo, om de afaceri în vârstă de 48 de ani, retras din viața publică și fondator al companiei de jocuri online Duoyi, se autodefinește drept „primul tată al Chinei” și afirmă că își dorește să aibă cel puțin „50 de fii de calitate”, potrivit unor postări de pe rețelele sociale pe care The Wall Street Journal le-a verificat ca aparținându-i. Aceeași publicație arată că firma sa a anunțat online că Xu ar fi avut peste 100 de copii prin servicii de surogație din Statele Unite.

Subiectul a devenit viral pe rețelele sociale din China după ce fosta iubită a lui Xu a susținut că acesta ar fi tatăl a peste 300 de copii și că 11 dintre ei ar fi fost crescuți de ea timp de mai mulți ani. „Este posibil ca acest număr să fie chiar subestimat, dar cu siguranță nu este exagerat”, a declarat Tang Jing, fosta parteneră a lui Xu.

Cei doi se află în prezent într-un proces privind custodia celor două fiice pe care le au împreună, iar Xu susține că fosta sa parteneră îi datorează milioane de dolari, reprezentând cheltuieli pe care afirmă că le-a acoperit de-a lungul anilor.

The Wall Street Journal relatează că, într-un videoclip publicat în 2022 de un cont asociat cu Xu, se văd zeci de băieți într-un conac. Pe măsură ce camera înaintează, copiii se ridică de pe scaune și aleargă spre cameraman, strigând în chineză „Tată!”. „Imaginați-vă cum este să alerge spre voi o mulțime de copii, cum v-ați simți? În afară de persoana iubită, ce este mai drăguț decât copiii?”, este descrierea videoclipului.

Philo-Semitism! WSJ: Chinese billionaire Xu Bo reportedly has 100+ sons born through surrogacy+IVF. He prefers eggs from Jewish women. Elites are aggressively using IVF + embryo screening technology. What do they know that you don't? pic.twitter.com/x8bCJjbK16 — steve hsu (@hsu_steve) December 14, 2025

Potrivit The Wall Street Journal, dorința lui Xu, de a-și construi o dinastie de familie, ar fi fost inspirată de Elon Musk, despre care au circulat informații potrivit cărora le-ar fi oferit spermă prietenilor și membrilor familiei pentru a-și extinde linia genealogică, afirmații pe care fondatorul Tesla le-a negat.

Pe platforma Weibo, Xu ar fi publicat mesaje în care afirma că, într-o zi, copiii săi se vor căsători cu copiii lui Musk, potrivit sursei menționate anterior.

În vara anului 2023, un judecător din California a analizat solicitările depuse de Xu pentru a obține drepturi părintești asupra a patru copii nenăscuți și asupra a cel puțin alți opt copii concepuți prin mame-surogat. Magistratul a convocat imediat o audiere confidențială, la care Xu a participat prin videoconferință.

Miliardarul i-ar fi declarat judecătorului că își dorește 20 sau mai mulți copii născuți în Statele Unite, în special băieți, pe care i-ar considera superiori fetelor și care, într-o zi, să îi preia afacerea. Potrivit The Wall Street Journal, mulți dintre copiii săi ar fi locuit într-o casă din Irvine, California, unde ar fi fost îngrijiți de bone.

Judecătorul i-a respins solicitarea de recunoaștere a drepturilor părintești, iar copiii nenăscuți au rămas într-o situație juridică incertă.