Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”

Georgică Severin, membru al CNA, a fost invitat în podcastul lui Robert Turcescu, difuzat, miercuri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, împreună cu jurnalistul Liviu Mihaiu. Tema emisiunii a vizat suspendarea licenței postului Realitatea Plus. Decizia fiind menținută, astăzi. Severin s-a opus hotărârii și a explicat ce s-a întâmplat la ședința de marți.

Georgică Severin a punctat faptul că situația nu vizează doar postul Realitatea Plus, ci și Gold FM, ambele entități media fiind într-o postură similară din punct de vedere formal. Totuși, acesta atrage atenția asupra interpretării rigide a legislației actuale.

„Sunt două aspecte în această situație. În dublul caz, Realitate și Gold Fm. Pentru că eu nu pot să fac abstracție de niciuna din cele două situații. Este vorba de faptul că avem un aspect formal, legal, iar CNA-ul ca instituție se poate spune că a procedat legal. Deci, existau amenzi neplătite, existau chiar vechi. Și din 2024, poate și din 2023. La fel și Gold FM-ul. Avea o amendă neachitată la o durată mai lungă. Da. Nu înseamnă că noi suntem puși acolo să tăiem din topor.

Legea spune: firmele amendate, radiodifuzorii amendați au obligația ca în termen de șase luni să facă dovada plății. Nici o secundă nu cred că s-a gândit un legiuitor când a scris această frază, că de fapt va fi situația în care cineva va plăti și nu va aduce dovada plății. Pur și simplu a fost o formulă, poate mai literară, în spiritul epocii, în care să se spună omul să dovedească că a plătit, să plătească. Despre asta este vorba”, a explicat Georgică Severin.

Un punct central al disputei din ședința CNA a fost reprezentat de documentele sosite de la ANAF. În timp ce reprezentanții postului TV susțineau că sunt cu plățile la zi, cifrele oficiale primite de Consiliu indicau restanțe semnificative. Severin a ținut să clarifice și ce anume intră sub jurisdicția CNA atunci când vine vorba de datorii.

„Cei de la Realitatea au venit cu un document de la ANAF, care arăta că au toate amenzile plătite. În același timp, noi am primit un alt document de la ANAF, emis ieri, prin care se arăta că mai au 605.000 de lei, dacă mi-aduc bine aminte cifra, de amenzi neachitate către CNA. Pentru că aici, apropo de discuțiile pe care le-am auzit în ultimele ore, se face una confuzie destul de mare.

Noi discutăm numai de amenzile date de către CNA pe acest aspect al respectării audiovizualului. Datoriile firmei PHG sau cum îi spune, către stat pentru alte taxe, nu privesc CNA-ul. Pentru că CNA-ul nu judecă acest lucru. Este treaba ANAF-ului”, a mai precizat acesta.

Marea nemulțumire a lui Georgică Severin a fost legată de modul în care subiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Ceea ce trebuia să fie o simplă informare s-a transformat rapid într-o decizie de suspendare a licenței.. Dar, decizia are acoperire legală.

„Hai să spunem așa, unde e lege nu e tocmeală. Dar, în același timp, mai există câțiva factori care m-au determinat să am poziția pe care am avut-o eu. Și în primul rând este vorba de dreptul la apărare. Ieri a fost o ședință, hai să spunem, un pic mai lejeră ca ordine de zi, mai pre-pascală.

Fiind o ședință cu ordine de zi mai lejeră, unii dintre noi am rămas și am participat online. Sincer, când am văzut ordinea de zi, mă așteptam să termin într-o oră și jumătate. Și în celebra ordine de zi era și o informare privind situația amenzilor neîncasate. Mi s-a părut foarte ciudat că de la o simplă informare, chiar am intervenit și am spus, bun, eu mă consider informat.

Ca să fiu foarte sincer, acel tabel nici nu apuci să-l citești. Vă dați seama, au câteva coloane cu cifre, cu sute de mii de lei, nu le ții, dar ai o imagine de ansamblu și un total. Apoi, brusc, s-a trecut la ideea sancționării postului Realitatea”, a dezvăluit membrul CNA.

Severin a concluzionat prin a sublinia că a cerut amânarea unei decizii drastice până la clarificarea totală a situației financiare: „Atunci am spus foarte clar că nu sunt de acord să discutăm acest lucru, mai ales că erau o serie de documente care se băteau cap în cap. Ce primisem noi în timpul ședinței de la ANAF și ce spuneau cei de la Realitatea, că au ei document de la ANAF, că n-au datorii și așa mai departe. Și am făcut o propunere, pe care aș reiterao oricând, pentru că mi s-a părut de bun-simț. Este o situație mult mai dificilă aici, nu vorbim, fără să dai un drept la apărare. Şi-am spus să ne prezinte toate documentele de plată.”