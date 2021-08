Un medic celebru, despre ce îi sperie cel mai tare: „Nu știm ce face SARS-CoV-2 în organism”

„Știți ce este interesant în discuțiile pe care le purtăm în general de un an și ceva – faptul că am uitat de hepatită, am uitat de cancer, am uitat de tot ceea ce omoară în cantități fabulos mai mari decât virusul, am uitat de gripa sezonieră, a cărei rată de mortalitate este ușor mai mare decât coronavirusul. Acesta este un virus din familia corona, o familie de virusuri bizare și nonconformiste, iar acesta este un virus rebel, ăsta nu respectă nimic.