Un medic avertizează. De ce e o problemă atunci când pacienții află imediat rezultatele analizelor

Benjamin Vipler, MD, a experimentat consecințele legii intitulate „21st Century Cures Act”, o lege federală care impune eliberarea electronică imediată și fără întârziere a tuturor rezultatelor și documentelor pacienților. Legea este menită să le ofere pacienților posibilitatea de a dispune de informațiile lor medicale, dar poate avea și consecințe neintenționate atât pentru pacienți, cât și pentru medici. Vipler a scris un articol din Perspective intitulat „'What's Lymphoma?-Risks Posed by Immediate Release of Test Results to Patients”, pe care New England Journal of Medicine l-a publicat.

Ce spune Benjamin Vipler

Articolul discută despre riscurile pe care le implică eliberarea imediată a rezultatelor testelor către pacienți, cum ar fi presupunerea că pacienții au un anumit grad de înțelegere medicală și de cunoștințe de sănătate, ceea ce face ca eliberarea imediată a rezultatelor de laborator să fie un proces inechitabil. De asemenea, se presupune că, dacă cineva nu înțelege ceva, se va adresa medicului său, în loc să apeleze la alte resurse care nu sunt bine verificate.

Cercetările sugerează că majoritatea pacienților preferă rezultatele imediate ale testelor în locul unui portal al pacienților, deoarece cunoașterea poate fi o putere. A le oferi pacienților rezultatele și a le atribui o parte din responsabilitatea pentru îngrijirea sănătății lor poate avea un impact și o putere foarte mare, dacă este folosit corect. Cu toate acestea, este necesar să se ia în considerare minoritatea de pacienți care nu o fac doar pentru că sunt în minoritate.

Clinicienii, nevoiți să se grăbească

Clinicienii simt acum că trebuie să se grăbească să transmită rezultatele înainte ca pacienții lor să le citească, ceea ce poate duce la complicații dacă cercetarea pacienților cu privire la o anomalie din rezultatele lor îi face să creadă că au un prognostic sau un diagnostic mai rău decât ceea ce înseamnă de fapt anomalia respectivă.

Care este soluția

Pentru a îmbunătăți îngrijirea pacienților, Vipler sugerează mai multe moduri în care sistemul actual de furnizare a rezultatelor testelor poate fi îmbunătățit. Printre acestea se numără transparența față de pacienți în ceea ce privește potențialele „necunoscute” și furnizarea de declarații în limbaj simplu în rapoartele de laborator, rapoartele de radiologie sau rapoartele de patologie. În plus, medicii pot oferi consultanță cu privire la faptul dacă pacienții ar trebui sau nu să verifice sau să primească alerte imediat ce rezultatele lor vin.

Este prea devreme pentru a înțelege toate implicațiile Legii privind siguranța, dar sunt necesare cercetări suplimentare pentru a susține beneficiile potențiale ale legii. Demonstrând că furnizarea în timp real a rezultatelor pacienților duce la mai puține programări de urmărire și rezultate ratate, datele ar putea susține beneficiile potențiale ale Legii privind măsurile de siguranță, potrivit medicalexpress.