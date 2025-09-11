Actualitate

Un lunetist a analizat asasinarea lui Charlie Kirk: trăgătorul e un expert, dar a făcut și greșeli

Un lunetist de elită american a analizat asasinarea lui Charlie Kirk și susține că autorul a fost, categoric, un expert. A identificat, însă, și niște elemente care pot duce la prinderea trăgătorului din campusul universitar.

Charlie Kirk, comentator conservator și fondator al organizației Turning Point USA (TPUSA), a fost împușcat mortal, miercuri seara (10 septembrie 2025) în timp ce susținea un discurs la Utah Valley University. Erau adunate să-l asculte pe Kirk circa 3.000 de persoane, iar în campus existau și câteva echipaje de poliție.

Glonțul a lovit în zona gâtului

Glonțul l-a lovit pe Charlie Kirk în zona gâtului, secționând artera carotidă. Martorii descriu cum acesta și-a dus mâna la gât înainte să cadă de pe scaun.

sursa: Facebook

Autoritățile au demarat ancheta rapid și tratează cazul drept asasinat politic, cu implicații majore asupra securității evenimentelor publice și a climatului politic american. Cei doi suspecți reținuți initial s-a dovedit că nu au vreo implicație. Atacatorul este în continuare în libertate, iar investigațiile continuă.

Lunetistul american a descris cum vede el acțiunea asasinului

Lunetistul american Nicholas Ranstad, fost ofițer în US Army, a descris pentru presă posibila desfășurare a atacului, minuțios pregătit.

În opinia sa, trăgătorul ar fi ocupat un punct înalt, cel mai probabil stând pe acoperișul uneia dintre clădirile campusului. „Un unghi superior asigură o linie de foc directă și reduce șansele ca ținta să fie protejată de obstacole sau de mulțime”, a spus Ranstad.

Se prsupune că a folosit o pușcă

El estimează că distanța de la care s-a tras variază între 60 și 200 de metri. La o astfel de distanță, un lunetist experimentat poate executa o lovitură precisă cu o armă standard de calibru mare, fără să îi trebuiască un echipament special, arată expertul.

Ranstad presupune că asasinul a folosit o pușcă cu lunetă de mare precizie, posibil calibrul 7,62 mm NATO, respectiv muniție obișnuită pentru tragere la distanță medie.

Atacatorul a așteptat ca bărbatul-țintă să avanseze cu discursul, să se așeze și să nu se mai miște. Aceste detalii reduc mișcarea țintei și maximizează șansa unei lovituri letale.

Greșelile de securitate de la evenimentul organizat la Universitate

S-au descoperit și greșelile de vulnerabilitate de la Universitatea Utah Valley. Evenimentul, întins pe o suprafață mare, era supravegheat de șase agenți de securitate și ofițeri locali, inclusiv personal în civil.

În campus nu au fost instalate detectoare de metal sau implementate controale stricte la intrare, ceea ce a permis infiltrarea ușoară a asasinului.

Acoperișurile și etajele superioare nu au fost securizate complet, ceea ce a permis trăgătorului accesul și pregătirea poziției.

Posibila greșeală a atacatorului

Asasinul ar fi neglijat un singur element sau poate și l-a asumat, susține lunetistul  Nicholas Ranstad: zgomotul și ecoul împușcăturii. Acestea au indicat imediat direcția din care s-a tras și facilitează ancheta.

Expertul lunetist subliniază că, dacă atacatorul a urcat pe acoperiș prin zone accesibile camerelor de supraveghere sau martorilor, acest lucru va oferi piste clare anchetatorilor.

Glonțul și fragmentele acestuia vor fi analizate balistic

Pe de altă parte, o armă de calibru mare, transportată în campus, lasă inevitabil urme: pe camerele de supraveghere, pe traseele de acces sau prin resturi balistice. În continuare, glonțul și fragmentele acestuia vor fi analizate balistic și pot  fi asociate cu o armă anume, restrângând astfel cercul suspecților.

Fotografia din deschidere: Lunetistul american Nicholas Ranstad. Foto: Daily Mail

