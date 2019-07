Potrivit lui Negoiţă, cea care dădea dispoziţii în partid în timpul conducerii lui Dragnea era chiar iubita acestuia, Irina Tănase. Totodată, edilul a declarat că în Cex-urile informale, deciziile se luat la ciorbă pe vremea lui Dragnea, urmând ca a doua zi să fie confirmate în şedinţă.

“Toată perioada Liviu Dragnea a fost așa. Eu am fost invitat în astfel de întâlniri, le-am considerat total neprincipiale și n-am mai participat, ba dimpotrivă m-am și poziționat împotriva lui Liviu Dragnea. Am considerat incorect. Nu am fost niciodată al Scroviștea. Am auzit că se întâlneau acolo și stabileau ce trebuie să se întâmple în ședințele oficiale, cele statutare. Erau mulți, dar îi chemau așa pe grupuri. Iubita dlui Dragnea nu știu să fi fost în conducerea partidului, dar am înțeles că era permanent acolo și dădea dispoziții pe acolo. N-am auzit. Repet, n-am fost niciodată acolo”, a declarant Robert Negoiță pentru Digi24.

În ceea ce o priveşte pe Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, Negoiţă a afirmat că aceasta a fost pusă premier “ca să nu înţeleagă mare lucru”. În momentul în care a fost întrebat dacă partidul are şanse să crească cu o nouă conducere, edilul Sectorului 3 nu s-a arătat deloc optimist.

“Nu sunt deloc optimist, pentru că sunt două chestiuni semnificative. (…) Unu, cea mai corectă variantă era ca pe 26 (c.n. mai) seara PSD să intre în opoziție. Scurt, decent, implementarea normalității. Ce echipă este acum la PSD…Dna Dăncilă nu a fost pusă prim-ministru pentru a conduce. Nu. Tocmai, ca să nu înțeleagă mare lucru. Tocmai de aceea am votat împotrivă, cu totul respectul pe care i-l port. Ca om o cunosc demult. Este o persoană pe care o respect ca pe mama mea”, a spus Robert Negoiță.

