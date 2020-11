Potrivit presei britanice, tânărul clarvăzător susține că are presimțiri neliniștitoare legate de anul 2021. Aujula susține că protestele de stradă vor cunoaște o explozie în întreaga lume.

„Un lucru despre care oamenii mă tot întreabă anul acesta este coronavirusul. Am avut viziuni despre acest lucru. Rata infecțiilor va rămâne constantă după Anul Nou și or să scadă chiar până în punctul în care pandemia poate fi ținută sub control până în primăvară. Dar, prezic că panica și restricțiile legate de acest virus vor continua până în 2022.”

De asemenea, vorbește de un nou val de imigranți. „Văd oameni care se mișcă spre o viață mai bună, aproape ca un exod în masă. Nu vorbesc câteva sute – mă refer la mii”.

Autointitulatul mediu suține, pe baza viziunilor pe care pretinde că le-ar fi avut, că urmează 12 luni tumultuoase, o tulburare politică fără sfârșit. „Am avut câteva viziuni destul de îngrozitoare – unul dintre liderii mondiali, un bărbat va fi asasinat”.

Meghan Markle va spune tot despre familia regală

Dincolo de “viziunile” politice destul de vagi pentru a se potrivi pe orice s-ar întâmpla anul viitor, Aujula devine ceva mai precis în ceea ce privește viața mondenă. „Primesc cuvintele „ Cruise” și„inimă. Poate că ar trenui să interpretez asta în sensul că va avea o problem cardiac minoră. Ar putea fi vorba și de o exprimare metaforică, însemnând va trece printr-o despărțire sau așa ceva”.

„De asemenea, văd dureri de inimă pentru Natalie Portman și Kim Kardashian. Cine știe, poate se va despărți de Kanye West?”

Nici Meghan Markle nu lipsește din “viziunile” lui Aujula.„Am viziuni despre Meghan Markle care apare pe ecran într-un interviu și dezvăluie secrete despre familia regală”, scrie The Sun.