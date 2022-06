Un jurnalist ucrainean luat prizonier de ruși povestește drama prin care a trecut: „Ne-au pus saci pe cap, ne-au separat între noi și au început să ne lovească pentru a înțelege cine suntem”

Jurnalistul ucrainean Dmitro Litvinenko mărturisește că a fost luat prizonier de soldații ruși din Donbas în anul 2014, pe când se afla în regiunea Donețk pentru a filma ororile ce se petreceau, încă de atunci, în Ucraina ocupată de ruși.

Jurnalistul Dmitro Litvinenko, captural de ruși în Donbas, în 2014

„Războiul a început din 2014. Atunci au fost bombardamente în Donețk. A fost un atac asupra aeroportului. Am decis să mergem să vedem ce e acolo. Am ajuns și am văzut orașul în ambuscadă, într-o stare ciudată, toți se temeau de orice. A fost jefuit un supermarket. Am vrut să mergem să filmăm supermarketul jefuit. Ne-au spus că este posibil și că au fost acolo și alți colegi jurnaliști, de aceea am mers. Și pe drum am fost opriți.

Ne-au pus saci pe cap, ne-au separat între noi, șoferul, operatorul și pe mine ca jurnalist în camere diferite și au început să ne lovească pentru a înțelege cine suntem. Pentru că ei credeau că noi nu suntem jurnaliști, că noi trădăm coordonatele punctelor militare rusești pentru armata ucraineană. Ceva de genul acesta. Și au avut nevoie de vreo 2-3 zile să înțeleagă că suntem jurnaliști și că nu trebuie să ne lovească. Pentru că la început, nu voiau scandaluri inutile, ne-am gândit la asta.

Eu sunt originar din regiunea Donețk, ucrainean din Donbas. Eu știu că acolo avem o limbă rusă specifică. Cei care m-au torturat erau ruși din afara Donbasului. Erau ruși. Erau ruși din Rusia. Asta se auzea în fiecare cuvânt”, spune jurnalistul ucrainean.

Eliberarea din prizonieratul rusesc a jurnalistului Dmitro Litvinenko

Întrebat în legătură cu felul în care a reușit să se elibereze din situația pe care o descrie, ucraineanul Dmitro Litvinenko spune că a fost eliberat, pur și simplu, după ce rușii au constatat că este un simplu jurnalist și nu un membru al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Pur și simplu. Două zile tot căutau răspunsuri, au înțeles că sunt jurnalist, nu un angajat al Forțelor armate, un soldat al armatei. De ce să mă țină? Și m-au lăsat într-o atmosferă relaxată, de parcă nimic rău nu s-ar fi întâmplat. Mi-au zis că dacă am probleme, să le spun. Le-am zis că nu îmi mai găseam mașina, a fost dată, mi-au luat banii. Ei ascund totul sub o mască de lipsă de seriozitate.

Acum ei distrug orașe, pentru ei și asta este o glumă. Chiar organizează ziua… Recent, în Herson, voiau să organizeze Ziua Rusiei, ceva de genul. Se mai și mirau, de ce așa puțini oameni au venit la eveniment? Sau în Mariupol. Ei distrug orașe, apoi zic: De ce v-ați supărat pe noi? Mie îmi rupeau picioarele și se mai mirau: De ce ești supărat, de ce nu vrei să bei cu noi? Ăsta e un specific al gândirii lor”, spune jurnalistul Litvinenko.

Șansele Ucrainei de a învinge în războiul cu Rusia

Având în vedere că și astăzi Ucraina se găsește într-un război cu Federația Rusă, jurnalistul ucrainean crede că rușii, care se ghidează după regulile din vremurile lui Ivan cel Groaznic, nu ale lui Petru I cum susțin aceștia, vor fi învinși de Elon Musk, spune Litvinenko, afaceristul american fiind văzut drept exponentul lumii moderne.

„Nu știu de șanse. Nu pot să spun. Pot să menționez că 98-99% dintre ucraineni sunt siguri că vom reuși. Rușii mai au arme, au în continuare la fiecare luptător ucrainean 10 ai lor. Ei au înțeles că aici nimeni nu se bucură de venirea lor. Efectul primelor zile când ei mergeau în paradă, aduceau uniforme, duceau orchestra, credeau că totul va fi foarte bine și vesel.

În schimb, au început să fie bătuți, cu durere. Acum, ei sunt loviți și nu mai sunt la fel de naivi. De aceea cred că ei luptă cu mai multă atenție. Rusia este, probabil, o țară bogată, are mulți bani. Chiar și în timpul războiului UE le-a dat 100 de miliarde de euro pentru resursele din energie. Sunt probleme, probabil. Dar știm că nu poate trecutul să învingă viitorul. Ivan cel Groaznic nu poate să îl învingă pe Elon Musk. Pur și simplu nu poate”, mai adaugă jurnalistul ucrainean Dmitro Litvinenko, conform Digi 24.