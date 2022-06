Noi ajutoare militare pentru Ucraina. Primele blindate australiene au intrat în dotarea trupelor de la Kiev. Video

Primele patru transportoare de tip M113AS4, australiene, vor intra în dotarea trupelor ucrainene în aceste zile. Este vorba despre vehicule de luptă blindate, care au fost în serviciu în anii anii 60 – 70, dar care au fost modernizate în anii 90. Acest tip de vehicul blindat este dotat cu o armură groasă care asigură protecție împotriva bombelor și a minelor. Modelul care a fost trimis în Ucraina a fost dotat cu o turelă cu mitralieră de 12.7mm, de tip Browning și viziune pe timp de noapte.

Acest transport, de 4 vehicule blindate, face parte dintr-un total de 14, care au fost promise Ucrainei, în cadrul unui pachet de ajutor militar în valoare de 285 de milioane de dolari. Informația a fost prezentată pe site-ul Ministerului Apărării din Australia, de unde a fost preluată de presa ucraineană.

Pachetul de ajutor militar al guvernului australian mai include vehicule Bushmaster ranforsate, obuziere M777, arme antitanc, muniție, vehicule aeriene fără pilot și echipament personal destinat soldaților angajați în război.

#Australia sent four M113AS4 armored personnel carriers to #Ukraine, 10 more are expected#Australian government’s military aid package includes over A$285 million, Bushmaster rugged mobile vehicles, M777 howitzers, as well as anti-tank weapons and unmanned aerial systems. pic.twitter.com/A3azqRczWd

— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022