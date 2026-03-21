Un juriu le-a dat câștig de cauză unor investitori Twitter contra lui Musk. Miliardarul, acuzat că i-a indus în eroare prin postări

Un juriu american a decis că Elon Musk ar fi făcut declarații publice înșelătoare în timpul unei faze critice a achiziției Twitter din 2022, dând astfel câștig de cauză unui grup de investitori care au susținut că s-au bazat pe comentariile sale, potrivit BBC.

După două zile de deliberări, un juriu de la un tribunal federal din San Francisco a dat un verdict unanim împotriva lui Elon Musk. Procesul fusese intentat de investitorii Twitter care au susținut că declarațiile sale publice le-au influențat deciziile financiare în timpul procesului de preluare.

În timpul mărturiei de la începutul acestei luni, Elon Musk a declarat că nu a indus în eroare investitorii și că remarcile și postările sale publice au fost interpretate greșit. Cu toate acestea, juriul a stabilit că mai multe dintre afirmațiile sale, inclusiv îngrijorările exprimate cu privire la indicatorii de performanță ai Twitter și indiciile că s-ar putea retrage din tranzacția de 44 de miliarde de dolari, au fost intenționat înșelătoare.

Reprezentanții legali ai lui Musk nu au răspuns solicitărilor de comentarii, în timp ce avocații investitorilor, conduși de Brian Belgrave, nu au emis nici ei o declarație în urma verdictului.

Cazul se adaugă la o serie de provocări legale legate de activitatea lui Musk pe rețelele de socializare. Anterior, el avusese câștig de cauză într-un proces intentat în 2023 de acționarii Tesla, care au susținut că au fost induși în eroare de postările sale despre companie.

În cea mai recentă hotărâre, juriul din San Francisco a decis că declarațiile lui Musk între mai și octombrie 2022 ar fi scăzut artificial prețul acțiunilor Twitter cu o valoare estimată de 3 până la 8 dolari pe acțiune. Această constatare ar putea duce la despăgubiri în valoare de mii de dolari pentru fiecare investitor inclus în acțiunea colectivă.

Monte Mann, avocat specializat în litigii comerciale la Armstrong Teasdale, a declarat că verdictul subliniază consecințele declarațiilor influente care influențează piața.

Instanța a decis că Musk a început să își exprime îngrijorarea în mai 2022 cu privire la prevalența conturilor false, sau boților, pe Twitter și a declarat că achiziția a fost suspendată, înainte de a indica ulterior că intenționează să se retragă din tranzacție. Ulterior, Twitter a inițiat acțiuni legale pentru a-l obliga să finalizeze tranzacția, lucru pe care l-a și făcut în cele din urmă la începutul lunii octombrie, la prețul convenit inițial. Platforma a fost ulterior redenumită X.

Perioada s-a dovedit a fi dăunătoare din punct de vedere financiar pentru unii investitori, inclusiv pentru Belgrave, care a declarat instanței că a vândut mii de acțiuni în iulie 2022, pe baza convingerii că Musk nu va continua achiziția. Acțiunile au fost vândute în pierdere în comparație cu prețul de achiziție anterior și semnificativ sub prețul de 54,20 dolari pe acțiune plătit în cele din urmă de Musk.

În timpul mărturiei sale, Musk ar fi adoptat o poziție combativă față de avocații reclamanților, refuzând uneori să răspundă și declarând că interogatoriul a indus în eroare juriul, recunoscând totodată în instanță că a făcut postări neclare.