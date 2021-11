Un jurat de la „Bravo, ai stil!” s-a ales cu dosar penal după ce a fost tras pe dreapta de polițiștii de la Rutieră

Raluca Bădulescu are probleme cu legea, după ce a fost trasă pe dreapta, de Poliția Rutieră, săptămâna trecută. Jurata de la emisiunea „Bravoi, ai stil!”, de la Kanal D, s-a ales cu un dosar penal pentru că a fost depistat în timp ce conducea „sedată” cu substanțe psihoactive. Vedeta a fost dusă la Institutul Național de Medicină Legală (INML), după cum anunță jurnaliștii de la cancan.ro.

Raluca Bădulescu a fost trasă pe dreapta de agenți de la Poliția Rutieră. Vedeta se afla într-o stare care i-a pus pe gânduri pe oamenii legii

Agenții de la Brigada Rutieră au oprit-o pe Raluca Bădulescu la data de 12 noiembrie, la ora 03:21, pe Strada Crăciun nr. 112, din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii ar fi remarcat că este ceva în neregulă, așa că au decis să o supună unui test rapid, pentru a afla dacă jurata TV a consumat sau nu substanțe interzise.

Se pare că testul a ieșit pozitiv la benzodiazepină, motiv pentru care a fost dusă la Institutul Național de Medicină Legală (INML), pentru a i se recolta probe bilologice, după cum menționează sursa citată.

Ce sunt benzodiazepinele și din ce categorie de substanțe fac parte

Benzodiazepinele sunt o clasă de medicamente psihoactive. Fac parte dintr-o categorie de medicamente cunoscute ca tranchilizante minore (anxiolitice). Alprazolamul (Xanax), Diazepamul (Valium) și Lorazepamul (Anxiar) sunt doar câteva dintre benzodiazepinele comune, alături de bromazepamul, midazolamul și tetrazepamul.

„Am fost pentru câteva luni profesoară de limba engleză, pentru că am terminat Facultatea de Litere, secțiunea română-engleză. După aceea am lucrat la o companie mare de telefonie mobilă, la departamentul Relații Clienți, imediat după Revoluție.

Am fost și corporatistă, la o multinațională, o perioadă. Am lucrat circa un an și jumătate acolo. După aceea, timp de opt ani am lucrat la Departamentul Import-Export produse petroliere, la Petrom.

Apoi au venit alte vremuri în care am scris pentru cele mai importante publicații din România rubricile de bine-prost îmbrăcat, rubrici de fashion. De unde rezultă că da, m-am îndreptat către domeniul pe care-l iubesc cel mai mult, fashion-ul … până la sfârșit”, spunea Raluca Bădulescu într-un interviu.