Cel mai iubit duo de la Puterea Dragostei, format din Livian și Florentina sunt de acum un cuplu. Cei doi se iubesc mai mult ca niciodată și spun că nimic nu poate sta în calea fericirii lor.

Cei doi și-au obișnuit deja fanii să-și împărtășească toate sentimentele cu ei, așa că acum s-au hotărât să-i anunțe în legătură cu marele pas.

Toată activitatea celor doi se desfășoară pe Instagram, așa că în momentul în care Livian a lipsit o perioadă de pe platforma de socializare printre fani au început să apară întrebările, toată lumea crezând că cei doi s-au despărțit.

Acest lucru l-a observat și Florentina care a decis că este momentul pentru un „update” al vieții lor în fața fanilor. Zis și făcut. Vedeta de la Kanal D s-a apucat să facă un film în care le explică fanilor situația actuală dintre ea și Livian, menționând că nu s-au despărțit și nici nu plănuiesc să facă așa ceva.

De asemenea, Florentina a început și să posteze mai multe poze cu ea și Livian, scrie Monden.

Ultima postare cu Livian

Ultima postare a Florentinei arată faptul că ea și Livian reușesc să aibă o relație frumoasă chiar dacă sunt la distanță. În poză se vede clar că cei doi îndrăgostiți se află într-un apel video și par foarte fericiți. Mai mult decât atât, șatena a ținut să adauge și o descriere sugestivă din care reiese că iubitul ei nu poate să reziste prea mult timp fără ea.

„În ultima vreme nu m-am concentrat pe carieră, am stat foarte mult în casă, am refuzat multe colaborări, am ales să mă ocup de mine. Nu m-am focusat pe ce am avut de făcut. Am ignorat multe lucruri pentru că nu mă puteam concentra, nici acum nu mă pot concentra.

