Un internat din Sudja, lovit de o bombă aeriană. Zelenski: Așa poartă războiul Rusia

Armata Ucrainei a transmis că un internat din oraşul Sudja, în regiunea Kursk, a fost lovit de o bombă aeriană ghidată de Rusia.

„Aviaţia rusă a lovit un internat în oraşul Sudja, în regiunea Kursk, cu o bombă aeriană ghidată. Lovitura a fost una deliberată. La momentul atacului, zeci de locuitori se aflau în interiorul clădirii, pregătindu-se să evacueze. Se fac toate eforturile pentru a-i salva pe supravieţuitori”, a transmis statul major ucrainean pe Telegram.

Oleksii Dmitraşkivski, purtătorul de al comandamentului ucrainean în regiune, a precizat că „95 de persoane sunt blocate sub dărâmături”, iar „majoritatea acestor persoane sunt în vârstă şi imobilizate la pat”.

Sursa precizată anterior nu a putut confirma dacă acuzațiile ucrainene sunt adevărate, iar, până în prezent, autorităţile ruse nu au comentat informațiile.

Un funcţionar rus a declarat săptămâna trecută că autoritățile încearcă constant evacuarea civililor ruși care sunt blocați în spatele frontului.

În luna august a anului trecut, Kievul a lansat o ofenzivă în regiunea Kursk, care a luat prin surprindere Moscova. Trupele ucrainene au preluat controlul a zeci de sate și orașe mai mici, în care trăiau aproximativ 6.000 de oameni înainte de începerea războilui.

În urma declarațiilor, presedintele Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe platforma X: „Așa poarta războiul Rusia. În Sudja, regiunea Kursk, teritoriu rusesc, un internat cu civili care se pregăteau să se evacueze. O bombă aeriană rusească. Au distrus clădirea deți zeci de civili erau acolo. Așa a purtat Rusia și războiul împotriva Ceceniei, cu decenii în urmî. Au ucis sirieni în același mod. Bombele rusești distrug casele ucrainenilor în același mod.

Și chiar și împotriva propriilor civili, armata rusă folosește tactici similare. Acesta este un stat lipsit de civilitate. Și acesta este un rau care nu se va opri de la sine. Dar dacă acționam puternic si hotarat, chiar și Rusia poate fi forțată să se oprească. Și acest lucru trebuie făcut pentru a ne asigura că lumea va fi ferită de bombele rusești”.

