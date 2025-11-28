Un influencer de fitness a murit în timpul unei provocări extreme de îngrășare

Un influencer rus din domeniul fitnessului și-a pierdut viața în timpul unei provocări extreme, în care își propusese să ia rapid 25 de kilograme pentru a demonstra ulterior eficiența rutinei sale de slăbire, potrivit odditycentral.com.

Influencerul de fitness Dmitri Nuianzin, în vârstă de 30 de ani, și-a propus să se îngrașe cu cel puțin 25 kg consumând cantități uriașe de fast-food, pentru a-și putea prezenta ulterior programul de slăbire.

Pentru a-și atinge obiectivul, Nuianzin a creat un program alimentar extrem, în care a consumat până la 10.000 de calorii în fiecare zi, timp de câteva săptămâni. Dieta lui includea produse de patiserie și prăjituri la micul dejun, aproape un kilogram de găluște înmuiate în maioneză la prânz, hamburgeri și pizza la cină, precum și chipsuri și alte gustări bogate în calorii între mese.

La o lună de la începerea provocării sale, Nuianzin a luat 13 kilograme în greutate, ajungând la 105 kilograme. Pe 18 noiembrie, în ultima sa postare de pe Instagram, tânărul antrenor de fitness și-a anunțat cea mai recentă realizare în timp ce mânca o pungă de chipsuri. Deși și-a arătat disconfortul în fața fanilor săi, nimeni nu se aștepta ca viața lui să fie în pericol.

Cu o zi înainte de moartea sa, Nuianzin a anulat mai multe sesiuni de antrenament, le-a spus prietenilor că nu se simte bine și că intenționează să meargă la doctor. Nu a mai apucat să facă acest lucru, deoarece a murit în somn câteva ore mai târziu, în urma unui stop cardiac.

Experții spun că, deși Dmitry era încă într-o condiție fizică mai bună decât majoritatea persoanelor supraponderale, programul alimentar extrem pe care îl urma de săptămâni întregi îi afectase grav organele interne, în special inima.

A forța organismul să consume de patru până la șase ori mai multe calorii decât necesarul său nu provoacă, de regulă, probleme grave dacă se întâmplă ocazional. Totuși, repetarea acestui comportament zilnic, pe perioade îndelungate, poate avea consecințe severe.

„Nivelul zahărului din sânge crește foarte brusc, colesterolul crește, tensiunea arterială crește și, în astfel de condiții, inima este forțată să lucreze mai intens. Acest lucru poate provoca, de asemenea, palpitații, tulburări gastrice, deshidratare și fluctuații severe ale insulinei”, a declarat Vani Krishna, nutriționist clinic șef la Spitalul SPARSH din Bangalore, pentru NDTV.