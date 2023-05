Un influencer a recunoscut că și-a prăbușit avionul intenționat. Şi-a riscat viața pentru a obține vizualizări. Câţi ani de pușcărie riscă. Video

Trevor Jacob, 29 de ani, care este și un fost snowboarder olimpic, s-a filmat sărind din avionul său cu o singură elice deasupra Pădurii Naționale Los Padres în noiembrie 2021. Acesta s-a prăbușit intenționat cu avionul astfel încât să poată spori vizionările canalului său și să încheie un acord de sponsorizare, spune Departamentul de Justiţie.

Filmarea a fost văzută de milioane de oameni, dar și de anchetatorii care îl vor duce în fața justiției. Mai exact, americanul Trevor Jacob care a prăbușit intenționat un avion pentru vizualizări va pleda vinovat pentru obstrucționarea unei investigații federale, spun procurorii americani.

Trevor Jacob riscă până la 20 ani de închisoare

Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a postat pe canalul său videoclipul prăbușirii avionului în decembrie 2021. Până în prezent, el are peste 2,9 milioane de vizualizări. Jacob a fost singur în avion și a decolat de pe un aeroport din Santa Barbara, California, având camere montate pe aparatul de zbor. De asemenea, Jacob a luat cu el o parașută și un selfie stick.

De asemenea, el a mărturisit că a falsificat un raport cu privire la accident și a mințit anchetatorii, potrivit Departamentului de Justiție. Jacob este de așteptat să apară în instanță în săptămânile următoare, mai spun anchetatorii.

Cum a orchestrat Jacob accidentul încercând să-l acopere

Videoclipul de 12 minute al YouTube-rului, care are 2,97 milioane de vizualizări, îl arată decolând de pe aeroportul Lompoc City și îndreptându-se spre Lacurile Mammoth. În timp ce zboară deasupra unui lanț de munți, Jacob ține în sus o pungă de plastic care conține cenușa prietenului său, săritorul Johnny Strange, care a murit în 2015.

După aterizare, Jacob în cameră că nu mai are semnal și că merge în drumeție timp de câteva ore: „Sunt epuizat. Mi-e atât de sete. Mi-e frică, am probleme, sunt tăiat peste tot”, spunea Jacob la jumătatea drumului său. „Singura opțiune pe care o am este să mă târăsc prin aceste tufișuri așa cum am fost în ultimele cinci ore”, a mai spus el.

Procurorii susțin că el „nu a intenționat să ajungă la destinație, dar a planificat în schimb să se catapulteze din avion în timpul zborului și să se filmeze parașutându-se în timp ce avionul cobora și se prăbușea”.

Administrația Federală a Aviației a revocat certificatul de pilot al lui Jacob în aprilie 2022, pe fondul anchetei cu privire la accidentul său, scrie news.yahoo.com.