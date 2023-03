Cum arată avionul închiriat de Iohannis. Avionul a zburat pe ruta București-Sibiu-Tokyo. Foto

Președintele Klaus Iohannis a mers în vizita oficială din Japonia la bordul unui avion privat care a fost închiriat de la compania luxemburgheză Global Jet, scrie Boarding Pass, un site specializat în domeniul aviației.

BoardingPass a prezentat imagini cu avionul privat închirat de Klaus Iohannis

BoardingPass a prezentat fotografii de la aeroportul Haneda din Tokyo (Japonia) cu sosirea avionului privat cu care a zburat președintele României în Japonia.

„Boeingul 737-900ER în configurație BBJ (Boeing Business Jet) aparține companiei luxemburgheze Global Jet. Cu acest avion, președintele țării a călătorit pe ruta București – Sibiu – Tokyo Haneda în 4-5 martie 2023. Deoarece autonomia avionului este insuficientă pentru un zbor fără escală din Sibiu până în capitala Japoniei, piloții ai efectuat o oprire pentru realimentare în Baku (Azerbaidjan).

Durata zborului dintre București și Sibiu a fost de 31 de minute, cea a zborului dintre Sibiu și Baku a fost de două ore și 48 de minute, iar zborul dintre Baku si Tokyo a avut o durată de nouă ore”, se mai arată în postarea de pe social media.

Iohannis a zburat cu un Boeing 737-900ER(BBJ) Global Jet

Reprezentanţii BoardingPass: „Acesta este interiorul Boeingului 737-900ER(BBJ) Global Jet cu care președintele României călătorește în Japonia și Singapore. Capacitatea sa de transport este de numai 19 pasageri. Cu acest avion, președintele țării a călătorit pe ruta București – Sibiu – Tokyo Haneda în 4-5 martie 2023.

Deoarece autonomia avionului este insuficientă pentru un zbor fără escală din Sibiu până în capitala Japoniei, piloții ai efectuat o oprire pentru realimentare în Baku (Azerbaidjan)”, mai notează sursa citată mai sus.

FlightRadar, despre traseul președintelui

Flightradar este un site web care permite urmărirea în timp real a poziției avioanelor aflate în zbor. Avionul a decolat de pe aeroportul Otopeni pe 4 martie, la ora 7.37 PM, la ora planificată (STD – scheduled time of departure). A aterizat la timp, la ora 8.07 la Sibiu. De aici, aeronava a decolat cu o întârziere de 32 de minute din Sibiu către Baku (ATD – actual time of departure), potrivit datelor Flight Radar. Trebuia să aterizeze la ora 12.47 AM, însă aeronava președintelui a ajuns abia la ora 1.20 AM. Din Baku, aeronava a decolat din nou cu întârziere, în loc de ora 2.00 AM, la ora 3.42 AM. A ajuns pe 5 martie, ora 5.46 PM în Tokyo, pe aeroportul Haneda.

Avionul este încadrat la categoria VIP și poate găzdui 19 pasageri. „Cabina acestui uimitor avion VIP are un spațiu amplu, intimitate și posibilitatea de a te bucura de fiecare moment, de la relaxare în lounge-ul VIP, până la vizionare de filme în sala cinema și la o cină de cinci stele”, potrivit descrierii site-ului.

Boeing BBJ3 este una dintre cele mai recente și mai mari variante ale liniei Boeing 737

