Un ieșean a primit o lecție dură în instanță. Despăgubire record pentru piratarea contului social al fostei soții

Judecătorii Tribunalului Iași au decis să-i dea o lecție unui individ care a piratat conturile de pe rețelele sociale ale fostei soții. Judecătorii au considerat că, procedând așa, gostul soț i-a încălcat, femeii, drepturile la onoare, demnitate, reputație, imagine și viață privată.

Povestea datează tocmai din anul 2018, când ieșeanul s-a folosit de numărul de telefon al fostei soții pentru a-i accesa conturile de Facebook și WhatsApp, verificându-i corespondența și trimițând mesaje în numele ei.

„… fostul soț mi-a folosit numărul de telefon, a intrat pe conturile mele de Facebook și WhatsApp, verificându-mi corespondența și trimițând mesaje în numele meu, cu intenția de a mă denigra și de a mă prezenta ca pe o femeie de moravuri ușoare.

Așadar, pârâtul a trimis în numele meu mesaje, poze și video indecente către diverși bărbați. Eu am aflat aceste aspecte de la rudele mele, apropiați care mă întrebau ce se întâmplă, de ce postez astfel de lucruri. În momentul postării mesajelor și imaginilor indecente, eu eram în divorț cu pârâtul”, a afirmat femeia în fața judecătorilor, conform sursei citate.

Fostul soț s-a dezvinovățit

De cealaltă parte, bărbatul acuzat a cerut respingerea cererii de chemare în judecată spunând că nu are nici o vină. El spune că mesajele și fotografiile indecente puteau fi difuzate chiar de soția sa.

„Eu nu am nici o legătură cu faptele invocate de reclamantă în cererea de chemare în judecată. … În ceea ce privește postările de pe contul de Facebook și WhatsApp, reclamanta a avut în permanență acces, putând fi accesate de pe orice alt dispozitiv, acestea fiind conturi comune ale noastre”, a afirmat ieșeanul în instanță.

Judecătorii l-au pus pe bărbat la plată

Instanța din Iași nu a fost convinsă de mărturia soțului, astfel că a admis plângerea formulată de femeie și l-a obligat la plata sumei de 100.000 de euro, sub formă de daune morale.

„Instanța admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A. C. în contradictoriu cu pârâtul C. C., având ca obiect acțiune în constatare și pretenții – acordare de daune morale. Constată încălcarea dreptului reclamantei la onoare, demnitate, reputație, imagine și viață privată, prin trimiterea de mesaje și imagini denigratoare de către pârât în numele reclamantei, pe rețelele de socializare.

Obligă pârâtul să înceteze pe viitor încălcarea drepturilor nepatrimoniale ale reclamantei. Obligă pârâtul la scuze publice pe contul său de Facebook și WhatsApp. Obligă pârâtul la plata de daune morale în cuantum de 100.000 de euro. Respinge cererea de acordare de daune materiale”, au hotărât judecătorii.