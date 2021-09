Minune dumnezeiască la Iași. Generații întregi de medici nu-și pot explica miracolul

Medicii Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași au operat-o pe femeie de urgență de tumora gigantică, iar soarele a ieșit pe strada acesteia.

„Am venit aici la spital să-mi fac o operație de cap, deși nu mă durea și eu aveam răul acolo. Nu am avut nici o durere, sperietura asta de film care mi-a ieșit că am tumora asta. Vai … și la creier, toți ne-am speriat și de asta îmi vine să plâng acum. Am venit aici și după cum se vede sunt bine, mulțumesc. De mi-aș opera și ochii cum mi-au reparat capul.

De personal am fost foarte mulțumită. Medicii sunt foarte acceptabili, foarte buni, foarte de treabă, au calități bune. Asta contează, durerea omului să o salveze. Fiecare se mulțumește și îi vine să sară în sus de bucurie. Mie îmi pare rău și după personal, m-aș muta aici”, a spus Elena Delea.

Medicii spun că este un miracol

Directorul medical a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași, Marius Dabija, a declarat că femeia a suferit o operație dificilă și că nu a crezut că o să aibă mari șanse.

„O tumoră care avea aproape 8 cm și care era situată foarte prost, la baza craniului. Și în plus împingea și îngloba structuri foarte importante cerebrale, vase importante, nervii optici și care nu vedea nimic, nici lumina de trei săptămâni. A fost o provocare pentru noi să operăm pacienta.

După ce am discutat riscurile cu familia și pacienta, ni le-am asumat împreună și am hotărât să o operăm. A fost o operație dificilă și a durat 7 ore. Dar după operație, plăcuta surpriză a fost că la două zile, nu numai că a mers bine și și-a revenit foarte bine, la doar două zile a început să vadă. Nu vede încă perfect, dar odată ce o să-și rezolve cataracta de pe ochiul stâng sperăm să vadă foarte bine.

Nu vede perfect, dar începe să distingă contururi și avem speranța să vadă din ce în ce mai bine. Noi pentru asta suntem aici, să încercăm să ajutăm pe fiecare. Iar când ai un asemenea caz deosebit și pentru noi a fost o surpriză extrem, extrem de plăcută”, a declară Marius Dabija pentru Observator