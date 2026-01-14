Un fotbalist de 17 ani din Iran, Rebin Moradi, ucis în represiunea declanșată de dictatura ayatollahilor

La doar 17 ani, tânărul Rebin Moradi, jucător de fotbal în echipele de juniori ale clubului Saipa FC din Iran, a fost împușcat mortal de forțele de ordine în timpul protestelor recente din capitala Teheran, potrivit publicației Hengaw.

Incidentul a avut loc pe 8 ianuarie 2026, în contextul manifestațiilor de amploare care zguduie Iranul de la sfârșitul lunii decembrie 2025, potrivit ONG-ului pentru drepturile omului Hengaw și relatărilor internaționale.

Rebin Moradi era un adolescent de 17 ani, cu rădăcini în provincia Kermanshah, dar rezident în capitala Teheran, unde evolua ca jucător în Liga de Tineret din Teheran și făcea parte din echipele de juniori ale clubului Saipa FC. Potrivit raportului publicat de Hengaw, el a fost împușcat de forțele guvernamentale în timpul demonstrațiilor din Teheran.

Conform surselor de la ONG, familia a primit confirmarea decesului abia după patru zile de la dispariția sa și nu a fost, până la acel moment, permisă ridicarea trupului de la autorități.

Pe lângă activitatea sa în fotbal, relatările internaționale menționează că Rebin Moradi se remarca și în alte discipline sportive, fiind implicat în competiții de înot la nivel de juniori.

Moartea lui Moradi survine într-un moment de intensă represiune în Iran, unde protestele au început la finalul anului 2025 și s-au extins în principal ca reacție la creșterea costului vieții și nemulțumirile economice, dar au evoluat rapid într-o mișcare mai largă de contestare.

Diverse organizații internaționale raportează un număr mare de decese și sute de mii de arestări în întreaga țară.

Într-un articol publicat de publicația The National News, Rebin este menționat în lista victimelor protestelor, alături de alți civili din diverse medii sociale, inclusiv sculptori și studenți, confirmând faptul că victimile includ atât civili neasociați cu activități politice, cât și tineri fără alte legături publice.

Protestele au atras reacții internaționale și atenție la nivel global, dat fiind numărul mare de decese raportate și modul în care forțele de securitate au intervenit, utilizând muniție reală pentru a dispersa mulțimile. Organizațiile de apărare a drepturilor omului au documentat astfel de cazuri, transmite Reuters într-un raport despre situația drepturilor omului din Iran.

Datele furnizate de organizațiile independente sugerează că numeroși tineri, inclusiv minori, au fost uciși în timpul protestelor din diferite regiuni ale Iranului. Hengaw și grupuri similare continuă să publice liste cu victime și să ofere informații privind modul în care autoritățile gestionează aceste cazuri.

Raportările internaționale arată că represiunea statului iranian se intensifică, iar numărul deceselor și al detențiilor continuă să crească pe măsură ce manifestațiile se extind.

Agențiile de presă internaționale și ONG-urile pentru drepturile omului monitorizează îndeaproape evoluția situației și publică periodic noi informații despre victime și despre amploarea protestelor.