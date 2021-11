Un fost șef al SIE l-a avertizat pe Victor Ponta să nu candideze la alegerile prezidențiale din 2014. „Sunt informațiile mele, nu sunt pentru televizor”

Teodor Meleșcanu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, a făcut o dezvăluire legată de alegerile prezidențiale din 2014. Atunci când Klaus Iohannis a câștigat primul mandat de șef al statului, după ce l-a învins pe Victor Ponta. Meleșcanu conducea SIE la acea vreme și i-a transmis fostului președinte al PSD să nu candideze.

Victor Ponta a fost sfătuit să nu candideze la alegerile prezidențiale din 2014

Meleșcanu a povestit cum, la Vila Lac 1, i-a spus lui Victor Ponta, de față cu socrul său, Ilie Sârbu, că informațiile pe care le are din „toate părțile” arată că nu poate câștiga alegerile prezidențiale pentru că „lucrurile stau altfel”. Întrebat despre originea informațiilor, Meleșcanu a spus că „nu sunt pentru televizor”.

„Nu știu, habar n-am. Victor Ponta era în campania electorală atunci. Dacă unii zic că a fost, habar n-am, nu ține de directorul SIE. Asta nu înseamnă că nu există legături cu domnul Sârbu, am fost colegi în Parlament dar niciodată prieteni. Eu personal am avut o discuție cu Victor Ponta și socrul său la Vila Lac 1 și i-am spus foarte clar și deschis că nu poate fi ales și nu poate câștiga alegerile pentru că lucrurile stau altfel. Era un punct de vedere ca rezultat al informațiilor din toate părțile. În calitate de șef SIE știam că nu va câștiga și i-am zis. A zis că bine, vom merge înainte.

I-am zis că nu e bine să candideze pentru că nu va câștiga. Sunt informațiile mele, nu sunt pentru televizor”, a povestit Meleșcanu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Acuzațiile lansate la vremea respectivă de Traian Băsescu

La vremea respectivă, Traian Băsescu, președinte în funcție, îl acuza pe Ponta că a fost agent sub acoperire în perioada 1997 – 2001.

„Dacă e vorba de agenți sub acoperire, nu-i cunosc, nu le știu numele și nu știu cine sunt. Potrivit legii, descoperirea unui ofițer de informații este faptă penală. I-am făcut lui Traian Băsescu o scrisoare în care i-am prezentat toate prevederile legale. Cei acoperiți nu-i știe nimeni, decât o persoane care i-au luat în primire.

Altfel ar fi o mascaradă cu ceea ce înseamnă agenții acoperiți. Dânsul mi-a răspuns, am mai trimit o a doua scrisoare cu elementele astea despre modul de funcționare a serviciului, a mai cerut încă o dată, deci scrisoarea a treia, trei scrisori am trimis, ultima dată am fost personal cu ea și i-am zis că dacă sunt probleme demisia e pe masă”, a mai spus Teodor Meleșcanu.