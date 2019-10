François Hollande furnizează sfaturile sale pentru a rezolva ”criza instituţională”, inclusiv un mandat pe 6 ani, în cartea sa gata de apariţie.

François Hollande doreşte un personaj puternic în fruntea statului

Fostul preşedinte cere instituirea unui „adevărat regim prezidenţial”, cu abolirea funcţiei de prim-ministru şi o mărire a puterilor Parlamentului, un fel de „A Cincea Republică bis”. „Poate cineva să nege răul care s-a instaurat în democraţie?„, scrie Hollande în prefaţa cărţii care va fi lansată mâine, 23 octombrie. „Pentru a face faţă la provocări, fiecare preşedinte s-a gândit că poate moderniza instituţiile noastre”, dar nu toate acestea „au redus cu adevărat răul instaurat în democraţie”.

El vede două răspunsuri la această criză: una instituţională şi alta politică

„Instituţile noastre sunt din ce în ce mai puţin capabile de a satisface aspiraţiile francezilor”. ”Preşedintele are o putere exorbitantă”, faţă de celelalte instituţii a căror capacitate de control executiv este redusă. Primul ministru nu mai protejează pe şeful Statului de mult timp, în care francezii văd mereu persoana responsabilă de toate. „Mandatul de 5 ani poartă o parte din vină” scrie ex preşedintele, care propune prelungirea cu un an a duratei mandatului prezidenţial, la şase ani, care poate fi reînnoit o dată şi reducerea la 4 ani a mandatului parlamentarilor.

François Hollande propune reunirea tuturor alegerilor locale într-un singur mandat

Aceste reforme „pot da un avânt democraţiei şi pot permite cetăţenilor să fie consultaţi în cursul mandatului prezidenţial”. Cu aceste reforme, „preşedintele nu mai numeşte primul ministru, ci o echipă al cărei şef este”. Pe de altă parte, deoarece guvernul nu mai e responsabil în faţa Adunării naţionale, preşedintele pierde dreptul de dizolvare. Iar secţiunea 49.3, care permite aprobarea propunerilor legislative fără vot în Parlament, nu mai e necesară”.

A venit momentul să avem nişte explicaţii cu Donald Trump

„Cum putem să-l lăsăm pe Trump, membru al Alianţei atlantice, teoretic ţara care poate interveni pentru a proteja Europa, să pună în discuţie interesele noastre?”, se întreabă Hollande, referindu-se la Orientul Mijlociu, la situaţia kurzilor, la tarifele impuse de Statele Unite produselor europene.

Bashar al-Assad, Tayyip Erdogan şi Vladimir Putin

„Ce s-a întâmplat în această fază, poate ultima, a conflictului sirian? Victoria tuturor celor care nu voiau să triumfe: regimul lui Bashar, Turcia, care în realitate vrea să urmărească kurzii, care sunt aliaţii noştri şi Vladimir Putin care este pacificatorul, dar el însuşi are soldaţi, care vin în acelaşi timp cu iranienii să protejeze şi să salveze regimul lui Bashar al-Assad„, scrie Hollande citat de Le Point

Te-ar putea interesa și: