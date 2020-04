Adică, acolo unde „persoanele în vârstă erau scoase din oraș (n.r. Hanoi) ca să nu strice imaginea capitalei”.

Năstase va împlini în acest an 70 de ani, fiind astfel una dintre persoanele care se încadrează în categoria de peste 65 de ani, la care a făcut referire Tătaru.

„M-am gandit ca putem dezvolta sugestia ministrului Tataru referitoare la transferarea celor in varsta de peste 65 de ani in hoteluri, pentru a-i proteja de virus, eventual pana la sfarsitul anului. Acestea ar deveni astfel un fel de apart-hoteluri pentru a ajuta si industria hoteliera.

Pentru a fi protejati eficient de contactele cu ceilalti, ar fi util ca aceste persoane sa nici nu voteze in toamna. Astfel, si rezultatul votului ar fi mai echilibrat, tinand seama de preferintele lor, cunoscute, pentru un anumit partid. Iar pentru a nu fi contaminati, usile camerelor de la hoteluri ar trebui sa aiba cate o ferestruica, prin care sa le fie adusa mancarea.

In Hanoi, in urma cu cateva decenii, se spune ca persoanele in varsta erau scoase din oras ca sa nu strice imaginea capitalei. Nu stiu unde erau duse. Poate in niste camere de hotel, in afara oraselor”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal.

Ministrul Tătaru a venit cu propunerea, negata ulterior, parțial, că persoanele peste 65 de ani să fie izolate de familiile lor, pentru o perioadă de trei luni, ca măsură de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus.