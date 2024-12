Monden Drama prin care a trecut Gabriela Cristea. I-a schimbat viața complet







Gabriela Cristea se numără printre cele mai apreciate prezentatoare tv din România. Deși s-a bucurat de succes în acest domeniu, puțini știu că ea a visat să aibă un alt drum în carieră. Din nefericire, accidentul prin care a trecut i-a schimbat complet cursul vieții.

Gabriela Cristea a fost nevoită să renunțe la balet

Cunoscuta prezentatoare și-a construit o carieră în televiziune și a luptat pentru a merge pe acest drum. În anii adolescenței, Gabriela Cristea s-a pregătit pentru a deveni un nume cunoscut în lumea artistică. Ea a făcut balet o perioadă îndelungată, însă a fost nevoită să renunțe la acest drum.

Recent, vedeta a povestit despre momentul care i-a schimbat complet cursul vieții. Ea a mărturisit că a muncit pentru a deveni balerină, însă visul ei s-a spulberat din cauza unui accident nefericit.

Prin ce a trecut în adolescență

Cu toate că au trecut mulți ani de la momentul greu, Gabriela Cristea nu a dat totul uitării. De altfel, ea a mărturisit că are și acum un deget rupt la un picior.

„Am făcut balet, am avut un accident când eram în liceu și nu aș fi putut să profesez. Am și acum un deget rupt la un picior.”, a mărturisit vedeta la Fresh by Unica.

Gabriela Cristea, despre drumul ales încă din adolescență

Deși momentul a marcat-o profund, prezentatoarea a terminat coregrafia.

„Am și terminat coregrafie. Cumva m-a ajutat să merg mai departe pentru că era clar de când eram foarte mică că eu sunt artistă. Atitudinea pe care o aveam, preocupările pe care le aveam, lucrurile despre care îmi plăcea să citesc și le studiam. Nu aveau nicio legătură cu partea practică, informatică, tehnică, deși eram foarte bună la matematică.”, a adăugat ea.

Recent, Gabriela Cristea a intrat în lumea afacerilor, însă nu a renunțat nici la televiziune. După ce și-a deschis un magazin online cu articole vestimentare, ea și-a îndreptat atenția spre o altă mare pasiune. Astfel, prezentatoarea deține în prezent o cofetărie în Capitală.