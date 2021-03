Un fost ministru al Educaţiei are război cu elevii. De la meditaţii a pornit totul. Reprezentanţii Consiliului Național al Elevilor au cerut ministerelor Finanțelor, Educației, Afacerilor Interne și Justiției să ia măsurile pentru a fiscaliza meditațiile. Mai mult, ei au cerut amendarea profesorilor care nu declară aceste surse de venit.

Cererea lor vine în contextul în care multe dintre problemele elevilor şi părinţilor sunt legate de meditaţii şi afterschool. Mulţi părinţi şi elevi acuză pe reţelele de socializare că li se sugerează că meditaţiile sunt soluţiile în această pandemie de coronavirus.

Un fost ministru al Educaţiei are război cu elevii

„Ăștia mici sunt duși cu pluta? Consiliul Național al Elevilor cere control la meditații, impozitare și sancțiuni. Eu cred invers: cred că guvernul trebuie să dea vouchere pentru meditații, să defiscalizeze și să încurajeze meditațiile!

Copiii au pierdut enorm și trebuie să-i ajutăm să recupereze prin orice mijloace, iar meditațiile sunt unul din aceste mijloace.

Atenție: nu e nimic rău cu meditațiile, e însă ceva toxic cu un anumit tip de meditații. Nu e OK să meditezi copiii de la clasă, nu e OK să obligi, practic, la meditații prin nepredare corespunzătoare la clasă, nu e OK să dai la teze exerciții voluntar prea grele, pentru că le-ai făcut la meditații cu anumiți copii și, în general, nu sunt OK alte mici trucuri pe care unii le fac.

Esența, însă, rămâne: ajutați elevii să ia meditații, ajutați profesorii onești să dea meditații!

Am introdus în Legea educației «contul educațional», un instrument fix pentru asta, adică scoaterea la lumină a meditațiilor. Acest instrument trebuia folosit pentru remedialul pus la cale de minister (o excelentă inițiativă) mai degrabă decât alocarea banilor la școli care decid cum vor ele către cine merg acești bani”, a scris Daniel Funeriu pe Facebook.

„Meditațiile – o industrie nedreaptă

Un studiu realizat în anul 2007, în România, a relevat faptul că, din 1276 de elevi respondenți, 27% primeau meditații. Un alt studiu, realizat în 2010 de către Comisia Europeană în rândul părinților din România, a arătat faptul că, din 1316 de adulți, peste 50% plăteau meditații pentru copiii lor. Același studiu releva, la acea vreme, faptul că industria meditațiilor costa anual părinții elevilor din România peste 300 de milioane de euro pe an. Zece ani mai târziu, în luna septembrie a anului 2020, un raport al Ministerului Educației și Cercetării arăta faptul că 47% dintre elevii de clasa a VIII-a și 42% dintre elevii de clasa a XII-a frecventează în mod frecvent activități de pregătire suplimentară de tip meditații. 6% dintre respondenți desfășoară aceste activități zilnic, în timp ce 16% primesc meditații de 2-3 ori pe săptămână.

Este evident, așadar, faptul că a avut loc o creștere semnificativă a procentului elevilor care urmează meditații la diferite materii. Această creștere poate fi pusă doar parțial pe seama pandemiei, având în vedere faptul că practicile privind meditațiile derulate de către profesori individual reprezintă deja o cutumă a sistemului educațional din România. În medie, prețul/ședință de meditații poate ajunge până la 100 de RON, sume care, de cele mai multe ori, nu sunt fiscalizate, nefiind declarate drept venit suplimentar de către cadrele didactice. În anul 2019, numărul profesorilor care au declarat faptul că obțin venituri suplimentare din meditații a fost de 4135, ajungând la venituri declarate de peste 35 de milioane de lei. Raportat la numărul total de 172.600 de cadre didactice care profesează în România la acest moment, procentul celor care au declarat aceste venituri este de 2,39%.

Ce obligaţii au cadrele didactice

Din punct de vedere legal, conform art. 5, alin. (iv) din OMEN nr. 4831/2018, privind aprobarea codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, cadrele didactice au datoria de a interzice orice activități care generează corupție, precum „meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat”. Din păcate, multe cadre didactice nu respectă această prevedere și organizează meditații cu elevi de la clasă, fapt care generează un vădit conflict de interese. Având în vedere toate aceste date, putem afirma cu certitudine faptul că, în România, meditațiile reprezintă o adevărată industrie care, de cele mai multe ori, nu este controlată.

Din acest motiv, Consiliul Național al Elevilor solicită Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției să ia toate măsurile care se impun pentru a garanta fiscalizarea tuturor meditațiilor și sancționarea contravențională a cadrelor didactice care nu declară aceste surse de venit.

„În ultimii ani, piața meditațiilor a crescut semnificativ, până în punctul în care a ajuns să fie o adevărată industrie. Nu putem închide ochii în fața faptelor de corupție care se petrec în sistemul educațional. Nedeclararea unor venituri reprezintă evaziune fiscală. Or, dacă dascălii a căror atitudine reprezintă un reper moral pentru generații întregi de elevi recurg la astfel de practici, înseamnă că orice speranță de a avea un sistem educațional performant, construit pe valori sănătoase, este sortită eșecului. Nu cred că așa ar trebui să arate lucrurile, dacă ne dorim cu adevărat ca generațiile viitoare să înțeleagă că noi toți avem datoria de a respecta legea și de a ne îndeplini îndatoririle”, a declarat Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor.