Daniel Funeriu se ia la trântă cu organizațiile studențești

În principiu sunt împotriva măsurilor sociale, numite de unii pomeni. E atât de mult de lucru în orașele universitare ale României, atâți elevi mici au nevoie de meditații de exemplu, încât un student merituous, care are nevoie de un plus de resurse pentru a învăța, le poate obține, așa cum mulți dintre noi am făcut-o, prin câteva ore de muncă.

În concluzie, sistemul de sprijin social pentru studenți trebuie să îndeplinească un rol simplu:

niciun tânăr cu performanțe suficiente pentru a urma o universitate nu trebuie lăsat de căruță.