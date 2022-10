Un fost general rus a vorbit de imaginile devenite virale cu soldații ruși beți: „Niciodată în viața mea nu am văzut oameni treji acolo”

„Normal, sunt puțin chercheliți, ca să nu spun mai mult. Iar unii comentează «Au venit beți, îți poți imagina așa ceva!». Eu atât le spun: «Serios? Vă rog!»”, a spus fostul comandant adjunct al Districtului Militar Sudic al Rusiei, Andrei Guruliov, în timpul unei emisiune TV din Rusia.

De asemenea, Guruliov a mai precizat că el știe cum au fost recrutați soldați pentru războaiele din Cecenia și cum au fost chemați rezerviștii în taberele de instrucție. În acest sens, fostul comandant a mai adăugat că „Niciodată în viața mea nu am văzut oameni treji acolo. Ăsta-i adevărul, așa a fost mereu în țara noastră”.

În plus, bărbatul a mai spus că în ciuda faptului că mulți dintre soldați consumă alcool, și ei se vor trezi să meargă să studieze știința militară. În final, Guruliov a încheiat prin a spune că „Așa a fost mereu și așa va fi mereu”.

After seeing videos of freshly-mobilized Russians—so drunk they could barely stand—many asked me whether it’s for real. Hear it straight from the horse’s mouth: former deputy commander of Russia’s southern military district: „Never in my life have I seen any sober people there.” pic.twitter.com/zPsVt1A82s

