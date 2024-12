Sport O echipă din prima ligă a intrat în colaps financiar. Nu își poate plăti nici cantonamentele







Mari probleme financiare pentru Oțelul Galați, echipă ce se clasează pe locul al 11-lea al clasamentului Superligii, cu un total de 24 de puncte. După un început încurajator de campionat, formația lui Dorinel Munteanu a intrat în vrie, presată de problemele financiare.

„Siderurgiștii” nu își mai permit să efectueze niciun cantonament în această iarnă, așa că respectivele acțiuni din pauza competițională au fost anulate. Despre situația dezastruoasă financiar a vorbit chiar antrenorul Oțelului.

Oțelul Galați, echipă din Superligă, este strivită de lipsurile financiare și și-a amânat cantonamentele din aceast iarnă

„Nu mai mergem nicăieri, fiindcă nu avem bani! Aranjasem, trebuia să mergem o săptămână acolo, dar nu pot să mă duc pe datorie, să ne facem de râs! O să ne pregătim la Galați, cum putem.

Asta e cea mai mare problemă a noastră acum, că sponsorul principal, cei de la Combinat, de la «Liberty», nu respectă contractul cu clubul. Eu mai aștept câteva zile, mai am răbdare, dar voi ieși public să spun ce s-a întâmplat aici în ultimele luni. Intrăm în curând în a treia lună de restanțe salariale și față de jucători”, a declarat Dorinel Munteanu pentru gsp.ro.

„Nu se mai poate așa! De trei luni am tot tras semnale de alarmă, după fiecare meci, la flash-interviuri, că situația financiară la noi este dramatică. Și poate că unii au râs, au zis: «Ia uite-l și pe Dorinel, se tot plânge, tot vrea bani!». Dar acum suntem în colaps!

Am ajuns aici fiindcă «Liberty» nu a dat nimic din ce ne-am înțeles prin contract. Eu nu pot să înțeleg, contractele ar trebui să fie respectate! Sunt aici de când echipa asta era în Liga a 3-a, am muncit, am pus suflet și nu vreau să-și bată nimeni joc de munca mea și a băieților”, a mai afirmat tehnicianul moldovenilor.