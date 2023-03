Un expert în sănătate din Marea Britanie trage un semnal de alarmă cu privire la „epidemia” de vaping în rândul adolescenților

Vapingul devine „epidemic” în rândul adolescenților, deși este ilegal pentru cei sub 18 ani. McKean estimează că, dacă tendința continuă, aproape toți copiii vor vapa în cinci ani. El sugerează că prevalența vapingului în rândul adolescenților ar putea ajunge la 15%, după ce cifrele NHS din 2021 au arătat că 9% dintre copiii cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani au folosit țigări electronice, în creștere de la 6% în 2018, și 18% pentru cei de 15 ani. În Scoția, cifrele din 2022 arată niveluri de 10% pentru copiii cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani.

Creșterea rapidă a consumului de vape în rândul adolescenților a stârnit îngrijorarea multor activiști, care solicită reglementări mai stricte în ceea ce privește publicitatea și ambalarea vape-urilor. Mulți susțin că aceste reglementări ar trebui să le reflecte pe cele pentru tutun, inclusiv ambalajele simple, avertismentele de sănătate și afișarea în spatele tejghelei. De asemenea, ar trebui înăsprite măsurile de aplicare a legii pentru a reprima magazinele care comercializează produse pentru tinerii sub 18 ani.

Vaping-ul presupune inhalarea nicotinei sub formă de vapori, eliminând cele două cele mai nocive elemente ale fumatului: arderea tutunului și producerea de gudron sau monoxid de carbon. Acesta este comercializat ca un produs de consum, iar companiile adoptă o abordare insidioasă și destul de deranjantă a marketingului, îmbogățind vaporii cu arome dulci și vizând copiii prin intermediul ambalajelor colorate.

McKean a declarat că există „multe dovezi” care sugerează că mulți copii încep să fumeze, deși nu au mai fumat niciodată, ceea ce înseamnă că nu o folosesc ca pe un instrument pentru a renunța la fumat, și că există copii cu vârsta de 9-10 ani care fumează. El este îngrijorat de faptul că ce mici devin dependenți de un drog și că există încă multe necunoscute în ceea ce privește efectele pe termen lung ale vapingului asupra sănătății.

Noi interdicții din partea statelor

McKean consideră că ar trebui luată în considerare interzicerea vape-urilor de unică folosință, care sunt cele mai populare în rândul copiilor, nu în ultimul rând pentru impactul lor asupra mediului, deși nu este de acord cu interdicțiile universale de vaping din alte țări. El susține că este „uluitor” faptul că reglementarea vape-urilor nu a fost armonizată cu cea a țigărilor.

El consideră că impactul pe termen lung al vapingului trebuie „urmărit și studiat cu atenție”, învățând din greșelile făcute în cazul controlului tutunului, în care guvernele au fost „lente în a introduce reguli” și „mulți oameni au murit ca urmare”. Experții sugerează că bugetul de primăvară de miercuri ar fi putut fi un moment prielnic pentru a introduce reglementări mai stricte și alte măsuri de descurajare a copiilor, cum ar fi o taxă. În special, ei cred că ar trebui să fie vizate vape-urile de unică folosință.

Vapingului este, în primul rând, un instrument de renunțare la fumat pentru adulți, dar este comercializat ca produs de consum. Cercetările au arătat că îndepărtarea mărcii de pe țigările electronice ar putea descuraja adolescenții să le cumpere, fără a reduce atractivitatea acestora pentru adulți. Un studiu efectuat pe 2 469 de tineri cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani și 12 026 de adulți a constatat că adolescenții au fost mai predispuși să spună că apropiații lor nu ar fi interesați de țigări de unică folosință atunci când acestea sunt comercializate în ambalaje standardizate de culoare albă sau verde, în timp ce adulții au spus că interesul lor nu a fost redus. Experții au sugerat că industria vapingului trebuie să fie strict reglementată pentru a-i proteja pe copii de dependență și de afectarea plămânilor.

