Un elev român, umilit la școală în Germania. Elevul: „Mama, de ce numele meu? De ce vârsta mea? Are ceva cu mine doamna?“

Părinții elevului de doar 12 ani, originari din Bistrița și Sibiu, au relatat pe Facebook întâmplarea care l-a marcat pe băiat. Profesoara a formulat un scenariu de furt din clasă, în care l-a nominalizat pe elevul român ca fiind principalul suspect, pe motiv că „românii sunt cunoscuți pentru furt”, pe care l-a tipărit și l-a distribuit tuturor colegilor. Colegii au reacționat cu glume răutăcioase.

Elevul: „Mama, de ce numele meu? De ce vârsta mea? Are ceva cu mine doamna?“

Mama elevului, Pușa-Raluca Cârneală-Dan a declarat că, după incident, băiatul a întrebat-o de mai multe ori: „De ce numele meu? Și de ce țara mea? Are ceva cu mine doamna?”.

„Acum vă întreb eu dacă este normal ca în clasa 5, la Realschulle Kleinglatbach, elevii să aibă o așa lecție în clasă? Una peste alta pe al meu tot așa îl cheamă”, a scris mama băiatului pe social media.

„Toți copiii râdeau de el în curtea școlii. Copilului i-a intrat în cap ca este vorba despre el, Nu mai vrea să meargă la școală, nu știu cum îl trimitem la școală”, a mai povestit Raluca Cârneală-Dan.

Băiatul refuză să mai meargă la şcoală

Elevul de 12 ani nu mai vrea să meargă la școală după acest moment umilitor, din cauza căruia este judecat pentru fapte pe care nu le-ar comite.

„Ceva rău s-a întâmplat astăzi la școală. Profesorul a strâns bani pentru excursia cu clasa și i-a pus pe birou. Toată lumea a văzut că a încuiat sertarul și a pus cheia în cutie. Când s-a dus să ia banii la sfârșitul orelor, aceștia dispăruseră. Nimeni din clasă nu a recunoscut fapta. La scurt timp după aceea, Sven m-a acuzat: În clasă nu a existat niciodată un furt. Și Luca este din România. Iar noi sunt cunoscuți pentru furt!”, a povestit băiatul în jurnal, potrivit gandul.

Pe Facebook, comunitatea de români din Germania s-a arătat extrem de revoltată

Iar unii i-a sfătuit pe părinții copilului român să facă o plângere la superiorii profesorilor.

Adochitei Cristian: „Eu sunt curios ce a vrut profesoara sa obțină prin acest exemplu, pentru ca eu ma gândesc, find vorba de „etică” a fost cu bună știință dat acest exemplu pentru a face copii sa înțeleagă ca indiferent de rasă, naționalitate, nume nu putem acuza pe baza unor presupuse preconcepții. Ai vorbit cu fiul tău, sa iti explice cum a decurs lecția? Nu i-au apărarea nimănui, si al meu e in clasa a 5, in Vaihingen dar nu am avut nici acum, nici in 1-4 astfel de probleme la școală. El e aici de la 5 ani si nu ne-am confruntat cu probleme de genul, din contra am simțit invers, indiferent ce naționalități au avut in clasă au fost învățați ca nu contează asta. Sunt curios dacă veți merge la școală sa cereți niste explicații ce veți primi. Chiar recomand a se lua atitudine dacă acest lucru a fost făcut cu rea știință, trebuie luate măsuri din timp”

Mihai Cirstea: „Denunțați pe doamna pentru rasism și instigare la rasism . De ce copilul din scrisoare nu putea fii din …. Siberia …. Etc sau orice alta nație care nu este in DE … de exemplu”

Mariana C Muresan: „Etica germană plină de rasism din partea lor .Da trebuie explicată pe intelesul copiilor ṣi da să zicem coincidență de nume cu toate că doamna putea schimba numele dar etic nu văd să se spună o naționalitate trebuie explicată in general nu dat exemplul ca X este din o anumită țară că doar şi ai lor fură”, a scris comentatorul pe Facebook.