Un elev de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort în casă de mama sa. Participase la un majorat

Un elev de 18 ani din Timișoara a fost găsit fără suflare sâmbătă după-amiază de mama sa, după ce participase la un majorat. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, potrivit IPJ Timiș.

Mama băiatului a spus polițiștilor că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, fiul său a participat la un majorat. În jurul orei 6:00, tânărul s-a întors acasă și i-a cerut mamei sale să-i pregătească o gustare, apoi s-a retras în camera sa pentru a se odihni.

Mama băiatului a explicat autorităților că sâmbătă dimineața a plecat de acasă pentru treburile zilnice, lăsându-și fiul să se odihnească. Femeia le-a explicat polițiștilor că i-a lăsat gustarea fiului său în cameră și că, în jurul orei 16:00, s-a întors acasă, moment în care a mers să-și verifice fiul și l-a găsit fără suflare în camera sa.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.