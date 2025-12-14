Social

Un elev de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort în casă de mama sa. Participase la un majorat

Comentează știrea
Un elev de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort în casă de mama sa. Participase la un majoratSursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Un elev de 18 ani din Timișoara a fost găsit fără suflare sâmbătă după-amiază de mama sa, după ce participase la un majorat. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, potrivit IPJ Timiș.

Tânăr de 18 ani găsit mort de mama sa în locuința sa din Timișoara

La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați că un tânăr a fost găsit mort în locuința sa. La fața locului, oamenii legii au constatat că este vorba despre un tânăr de 18 ani, descoperit fără suflare de către mama sa care a alertat autoritățile.

Trupul neînsuflețit al băiatului nu prezenta urme de violență și a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara pentru efectuarea necropsiei. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Băiatul participase la un majorat

Mama băiatului a spus polițiștilor că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, fiul său a participat la un majorat. În jurul orei 6:00, tânărul s-a întors acasă și i-a cerut mamei sale să-i pregătească o gustare, apoi s-a retras în camera sa pentru a se odihni.

Fotbaliști uriași, dependenți de alcool. Cine a câștigat lupta și cine a fost doborât de viciu
Fotbaliști uriași, dependenți de alcool. Cine a câștigat lupta și cine a fost doborât de viciu
Temperaturi de primăvară de Crăciun. Ce prognoză meteo a dat ANM pentru București
Temperaturi de primăvară de Crăciun. Ce prognoză meteo a dat ANM pentru București
Ambulanță

Ambulanță. Sursa foto: Pixabay

Mama băiatului a explicat autorităților că sâmbătă dimineața a plecat de acasă pentru treburile zilnice, lăsându-și fiul să se odihnească. Femeia le-a explicat polițiștilor că i-a lăsat gustarea fiului său în cameră și că, în jurul orei 16:00, s-a întors acasă, moment în care a mers să-și verifice fiul și l-a găsit fără suflare în camera sa.

Echipajul medical a constatat decesul băiatului

În jurul orei 16:00, mama tânărului s-a întors acasă și și-a găsit fiul fără suflare în cameră. Din gustarea pregătită de aceasta fusese luată doar o mușcătură. La fața locului au sosit polițiști și un echipaj medical, care au constatat decesul băiatului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:15 - De ce se schimbă continuu tarifele de ride-sharing într-o zi
14:08 - Două aspecte importante despre Univers ar putea fi eronate, iar manualele de astronomie rescrise
13:55 - Conturile lui Ceaușescu și execuția dictatorului. Dezvăluirile lui Serghei Mizil
13:47 - Un elev de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort în casă de mama sa. Participase la un majorat
13:37 - Noua metodă prin care hoții fură mașini din parcările supermarketurilor. Dispar într-un minut
13:28 - Drama trăită de Antonia după o intervenție estetică: Nu merită prețul sănătății

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale