Un doctorand al Universității Tehnice din Republica Moldova inovează în bioinginerie și tehnologia senzorilor

Republica Moldova. Un doctorand al Universității Tehnice din Moldova (UTM), originar din India, marchează un progres revoluționar în bioinginerie și tehnologia senzorilor, notează utm.md. Este exemplul deosebit al lui Rajat Nagpal, care, în calitate de prim-autor, sub îndrumarea prof. univ. dr. hab. Oleg Lupan, șeful Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul instituției, a publicat, recent, o lucrare de referință în prestigioasa revistă „Biosensors”.

Acest succes științific s-a produs în contextul în care cercetători din cadrul Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică sunt recunoscuți pentru realizările lor inovatoare. Această contribuție marchează un progres revoluționar în bioinginerie și tehnologia senzorilor, consolidând poziția UTM în avangarda inovării științifice, conform aceleiași surse.

UTM, în avangarda inovării științifice

Lucrarea intitulată „Multifunctional Three-in-One Sensor on t-ZnO for Ultraviolet and VOC Sensing for Bioengineering Applications” prezintă o tehnologie avansată de senzori multifuncționali, ce oferă performanțe excepționale în trei domenii esențiale:

detectarea razelor ultraviolete pentru aplicații medicale,

monitorizarea compușilor organici volatili pentru protecția mediului,

măsurarea temperaturii în scopuri industriale.

Rezultatele cercetărilor sunt utile în supravegherea sănătății și a calității mediului

Tehnologia inovatoare a lui Rajat Nagpal, potrivit comunicatului UTM, permite obținerea de date, în timp real, privind expunerea la raze ultraviolete și compușilor organici volatili. Acest rezultat oferă oportunități pentru monitorizarea personalizată a factorilor de mediu și de sănătate. Aplicabilitatea senzorilor este vastă, de la supravegherea sănătății până la gestionarea calității mediului, precizează profesorii UTM.

Cercetarea reprezintă rezultatul unei colaborări fructuoase cu renumite universități din Germania, reprezentate de cercetătorii Rainer Adelung, Leonard Siebert, Monja Gronenberg și Erik Greve.

Rajat Nagpal a fost coautor al unei alte lucrări științifice valoroase în „Journal of Alloys and Compound”s despre senzori de hidrogen ultra-selectivi pe baza heterostructurilor CuO-ZnO. De asemenea, cercetarea sa despre efectul tratamentului termic asupra detectării razelor ultraviolete pe structuri ZnO, publicată în „UTM Journal of Engineering Sciences”, dovedește expertiza sa în dezvoltarea senzorilor avansați, precizează experții.

Model inspirațional pentru tinerii cercetători

Tânărul a prezentat rezultatele cercetărilor sale la numeroase conferințe internaționale de prestigiu, între care MOFSIM 2024 din Montpellier, Franța și EHB-2023 din București, România. Lucrări remarcabile ale lui Rajat Nagpal au fost publicate de „Springer” în cadrul seriei Advances in Digital Health and Medical Bioengineering. Acestea evidențiază contribuțiile sale valoroase în domeniul detectării gazelor și al senzorilor biomedicali.

„Formarea și colaborările internaționale au jucat un rol esențial în succesul lui Rajat. Stagiile de cercetare desfășurate la universități din Franța, Germania și Irlanda au avut un impact profund asupra evoluției sale științifice. În plus, participarea sa activă la proiectul european SENNET, orientat spre dezvoltarea senzorilor miniaturali pentru detectarea COV-urilor, demonstrează angajamentul său față de inovație și progres.

Rajat Nagpal este un model inspirațional pentru tinerii cercetători, iar succesul său reflectă în mod direct oportunitățile oferite de UTM. Infrastructura de cercetare de ultimă generație, colaborările internaționale și accesul la rețele academice de prestigiu sunt factori decisivi care au facilitat aceste realizări”, relatează utm.md.