Un deputat din opoziție și trei polițiști au fost uciși vineri într-un atac armat în provincia Zacapa din Guatemala, o regiune importantă pentru traficul de droguri. Autoritățile au anunțat sâmbătă că atacul a fost comis de persoane necunoscute, iar președintele țării a cerut identificarea celor responsabili.

Deputatul ucis este Julio Portillo, în vârstă de 35 de ani, care reprezenta provincia Zacapa. Acesta era membru al partidului de opoziție Uniunea Națională pentru Speranță, condus de fosta Primă Doamnă Sandra Torres, potrivit unui anunț publicat de parlamentul guatemalez pe platforma X.

Atacul a avut loc pe o șosea din satul Rio Hondo, în provincia Zacapa. Potrivit Ministerului de Interne, cei trei polițiști au fost împușcați mortal în timp ce ripostau la ceea ce instituția a descris drept un „atac direct” comis de persoane necunoscute împotriva deputatului.

Președintele Guatemalei, Bernardo Arevalo, a cerut sâmbătă ca împrejurările atacului să fie clarificate și persoanele responsabile să fie identificate.

„Să se facă lumină asupra faptelor și cei responsabili să fie identificați”, a transmis șeful statului.

Provincia Zacapa este inclusă în teritoriul controlat de cartelul familiei Lorenzana, grupare asociată cu cartelul mexican Sinaloa. Zona a fost scena unor violențe și în septembrie, când opt civili au fost uciși, pe 27 septembrie, în confruntări între bande rivale.

La sfârșitul lunii octombrie, în aceeași regiune a avut loc o petrecere cu aproximativ 1.000 de invitați, organizată pentru sărbătorirea fiicei primarului din Zacapa, Xiomara Ovalle. Presa locală a estimat costurile evenimentului la 2,5 milioane de dolari.

Xiomara Ovalle este soția traficantului de droguri Sergio Cifuentes, care s-a întors în Guatemala după ce a executat o pedeapsă cu închisoarea în Statele Unite.

Ambasada Statelor Unite în Guatemala a condamnat organizarea petrecerii și a amintit că Xiomara Ovalle este și cumnata lui Haroldo Lorenzana, un traficant de droguri pentru care autoritățile americane oferă o recompensă de cinci milioane de dolari.