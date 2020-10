Incidentul s-a petrecut în emisiunea Ediție Specială, difuzată pe postul de televiziune Antena 3. Deputatul PNL Răzvan Prișcă a fost invitat la dezbateri prin intermediul unui dispozitiv electronic, online. Acesta se afla acasă și fără să-și dea seama că este în direct, online, a început să vorbească cu un cunoscut, povestindu-i prin ce a trecut. Întreaga discuție s-a auzit în direct, în timp ce moderatoarea emisiunii, Sabina Iosub dezbătea cu ceilalți invitați.

Chiar în debutul talk-show-ului de la Antena 3, deputatul Răzvan Prişcă nu şi-a dat seama că a început emisiunea şi a intrat pe post, în direct, vorbind cu despre faptul că a fost infectat cu COVID și prin ce a trecut.

„M-am dus la altă firmă, tot privată. A venit să-mi ia de acasă şi am ieşit pozitiv. Că sâmbătă a fost gata cu gustul şi mirosul. Practic am fost bucuros că nu am dat la alţii. Practic asta a fost frica, să nu nenoroceşti pe alţii, că nu ştii cum reacţionează”, s-a auzit în direct, la televizor, discuţia privată a deputatului liberal, care nu şi-a închis microfonul laptopului, în timp ce era în direct.

În tot acest timp, moderatoarea emisiunii a încercat să-i atragă atenția deputatului liberal însă acesta nu a reacționat, motiv pentru care a fost scos din emisie pentru câteva minute.

Ulterior, la reluare, deputatul Răzvan Prișcă a confirmat că a avut niște probleme de sănătate, fără să detalieze, și că a făcut niște teste săptămânile trecute. El a precizat că totul s-a încheiat cu bine și este sănătos.

Răzvan Prișcă este deputat din anul 2016,când a fost ales pe listele PNL în circumscripția electorală Prahova. El a fost membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități, până în februarie 2017, după care a trecut la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională în cadrul căreia activează și în prezent.