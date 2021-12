Un cunoscut om de radio a încetat din viață. A fost prezentator la celebrul concert Live Aid din 1985

Janice Long, cunoscută mai ales ca prezentatoare la BBC Radio 1, Radio 2 și Top of the Pops, a murit la vârsta de 66 de ani. De asemenea, a fost una dintre principalele prezentatoare ale concertului caritabil Live Aid din 1985.

Anunțul legat de deces a fost făcut de agentul ei care a precizat indicat drept cauză o scurtă boală. Ea a murit acasă, alături de familia sa, în ziua de Crăciun. Agentul ei, Nigel Forsyth, a descris-o ca fiind o „ființă umană minunată, caldă și o prezentatoare excepțională”.

„Spunea o poveste genială și întotdeauna te făcea să râzi cu poftă cu ajutorul spiritului ei ascuțit”, a spus el, adăugând că moartea prezentatoarei lasă în urmă pe soțul său, Paul, și pe cei doi copii pe care „îi iubea foarte mult”, relatează BBC.

Directorul general al BBC, Tim Davie, a descris-o pe Janice Lang drept „prezentatoare stelară”, care a fost iubită în întreaga industrie.

O carieră întinsă pe cinci decenii

Janice Lang a avut o carieră care s-a întins pe parcursul a cinci decenii, fiind prima femeie care a avut propria emisiune zilnică la Radio 1. Janice Long s-a alăturat echipei BBC Radio 1 ca prezentatoare în 1983. Ea a prezentat emisiunea Top of the Pops timp de cinci ani, fiind prima femeie care a făcut acest lucru.

Long a fost pasionată de muzică și a susținut mulți artiști, cu mult înainte ca aceștia să atingă succesul în topuri. Printre artiștii promovați a fost trupa Primal Scream, dar și cântăreața Amy Winehouse. Printre alți artiști care s-au bucurat de susținerea sa s-au numărat Adele, The Smiths, The Coral și Frankie Goes to Hollywood.

Midge Ure, cântăreț și organizator al Live Aid, a declarat într-un tweet că Janice Long a fost o „legendă a audiovizualului și un iubitor absolut al muzicii” care a stat alături de el pe terenul de pe stadionul Wembley când a fost anunțat Live Aid.