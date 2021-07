Dionne Bromfield avea 15 ani când ”a pierdut-o pe Amy”. Cântăreața era cea mai bună prietenă a mamei ei, iar ei îi era mentor. ”Nașa”, îi spunea.

Momentul în care a primit vestea morții artistei i-a schimbat Dionnei viața pentru totdeauna, scrie The Guardian.

Era o zi însorită de iulie, iar fata de 15 ani care abia se lansase într-o carieră muzicală aștepta să urce pe scenă alături de trupa de băieți The Wanted, într-un turneu în Țara Galilor. În acea zi, povestește ea, ceva se simțea în aer. În jurul ei oamenii se comportau ciudat, păreau să o evite. Și totuși, cineva i-a spus. „Este Amy. s-a întîmplat ceva cu Amy”.

Amy Winehouse, a cărei carieră remarcabilă, prea scurtă, s-a încheiat cu moartea ei acum un deceniu în luna iulie, fusese ”nașa”, prietena și mentorul adolescentei. Winehouse o încurajase să cânte și o ajutase să intre într-o industrie foarte competitivă. Ani după moartea lui Amy, Bromfield nu a putut asculta muzica lui Amy, darămite să se gândească la ea.

„Să vorbesc despre asta mi-a fost insuportabil în ultimii nouă ani și jumătate. Am simțit că nu vreau ca oamenii să mă vadă slabă ” a declarat Dionne. Cu toate acestea, ea a avut recent de atitudine și a realizat un documentar TV la BBC despre Winehouse. Pentru a-și înfrunta durerea, a spus ea.

Amy Winehouse and Me

Documentarul este o retrospectivă emoționantă asupra situației de basm în care Bromfield s-a trezit când Winehouse a luat-o sub aripa ei ocrotitoare. Bromfield amintește și de Roundhouse din Camden, în nordul Londrei, locul în care Winehouse și-a făcut ultima apariție publică alături de ea. Era ultima dată când Bromfield o vedea în viață. „Totul a fost foarte, foarte bine”, își amintește ea. „I-am spus în noaptea aceea:„ Sunt atât de recunoscătoare pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. ”Nu i-aș fi spus-o niciodată – am crezut că doar știe. Dar în acea noapte, mai exact, am simțit nevoia să o spun. Și sunt atât de fericită că am făcut-o.” Trei zile mai târziu, Winehouse a fost găsită moartă.

Efectele s-au făcut simțite în viața lui Bromfield. Nu a cântat câțiva ani și s-a aruncat într-o relație dificilă. Deși spune că nu a fost deprimată, a avut „momente de cădere”.

O altfel de Amy

Bromfield avea șase ani când cele două s-au întâlnit. Winehouse se împrietenise cu Julie Din, mama lui Bromfield, prin comunitatea evreiască din nordul Londrei. „Mama mea era mai în vârstă decât ea, dar cred că lui Amy i-a plăcut faptul că era o femeie puternică”, spune ea. „A încercat să țină o mulțime de femei de genul acesta în jurul ei.” În vârstă de 22 de ani, Winehouse era deja mai mare decât viața (deși avea să treacă ceva timp înainte ca ea să fie cu adevărat faimoasă) Dionne o găsea strălucitoare.

Pentru Winehouse, onestitatea copilărească a lui Dionne era o evadare de la bărbații cu care lucra „Am fost mereu interesată de Amy pe care am văzut-o în jurul casei – Amy normală, Amy care avea să pună Countdown și să încerce să facă numerele.” Ieșeau adesea la plimbări, stăteau în grădină și găteau împreună, cu diferite grade de succes. „Îi plăcea să gătească. Dacă puteai să o faci să termine ceea ce gătea – pentru că a o ține pe Amy într-un singur loc era dificil – atunci, Doamne, totul ar avea un gust uimitor.

Cum a îndrumat-o Amy pe Dionne

Oricât de ciudată ar părea ideea ca Amy Winehouse să se uite la televizor în timpul zilei – amintirile despre ea sunt legate indisolubil de fotografiile paparazzicu ea drogată și hainele în totală dezordine – Bromfield spune că a scos la iveală instinctele materne ale cântăreței.

Când Bromfield a început să-și arate interesul pentru muzică, Winehouse și-a asumat rolul de mentor și, în cele din urmă, a înscris-o pe adolescentă la noua ei casă de discuri, Lioness. „Îmi dădea sarcini: ascultă piesa asta. Și data viitoare când te văd, vreau să-mi spui trei lucruri pe care le-ai învățat de la ascultarea ei – fie versuri, melodie sau ceva despre artiști.” și-a amintit Dionne.

Winehouse a continuat-o să o îndrume printre capcanele industriei, pe care ea însăși nu le evitase întotdeauna. A reușit să o protejeze de tot ce e mai rău și să-i ofere sfaturi pe care, probabil, Winehouse și-ar fi dorit să le fi avut. De asemenea, ea a protejat-o pe Bromfield de cele mai grave dependențe.

Furia care a împiedicat-o să vorbească

Bromfield nu a vrut mult timp să vorbească despre Amy. Spune că a pus la îndoială intențiile oamenilor și s-a temut că ei căutau mai degrabă detalii suculente decât să le pese de fapt de ea sau de Winehouse. O vreme, s-a simțit destul de furioasă când oamenii au încercat să-i spună cât de fani fuseseră. „Toată lumea părea că vrea să știe cât mai mult despre asta, ceea ce m-a făcut să încerc să păstrez cât mai mult posibil pentru mine”. a mai spus Dionne.